Jeff Bezos, fondatorul Amazon și al doilea cel mai bogat om din lume, și-a dezvăluit viziunea pentru următoarele frontiere pe care America trebuie să le cucerească, de la inteligența artificială la Lună, într-un interviu pentru Fox News. El spune că AI ar putea ajuta familiile să trăiască cu un singur venit și SUA trebuie să învingă R.P. Chineză în cursa spațială.

SUA trebuie să ajungă pe Lună înaintea Chinei, inteligența artificială (IA) ar putea ajuta oamenii să muncească mai puțin, iar centrele de date ar putea într-o zi să funcționeze în spațiu.

Jeff Bezos și-a prezentat ambițiile pentru Blue Origin și AI, respingându-i în același timp pe politicienii de extremă stânga, cu idei comuniste și marxiste, care îi prezintă pe miliardari drept ticăloși, precum senatorul Bernie Sanders, el însuși foarte bogat doar din politică, fără a fi muncit vreodată și fără a face afaceri.

„Succesul nu este ticăloșie”, a spus Bezos.

El a mai spus că SUA trebuie să învingă R.P. Chineză în cursa pentru a trimite oameni pe Lună, exprimându-și încrederea că o aselenizare americană este posibilă în 2028.

„Trebuie să întrecem pe China pe Lună și cred că o vom întrece pe Lună”, a spus el.

El a spus că NASA și Blue Origin sunt concentrate asupra acestui obiectiv, livrările de marfă fiind necesare pentru a permite o prezență umană susținută.

„Trebuie să putem trimite marfă în mod regulat pe Lună pentru a susține o bază lunară pe Lună”, a spus Bezos. „Așadar, mai este mult de lucru, dar există toate motivele să credem că putem trimite oameni pe Lună în 2028.”

Deși Marte rămâne o destinație, Bezos a argumentat împotriva renunțării la o vizită pe Lună, descriind-o drept „un cadou” datorită proximității sale față de Pământ și a resurselor care ar putea susține misiuni viitoare.

„Vom merge pe Marte. Vom face toate celelalte lucruri. Dar trebuie să mergem mai întâi pe Lună”, a spus el.

Bezos a spus că solul lunar ar putea fi folosit pentru fabricarea celulelor solare, iar oxigenul produs pe Lună ar putea servi drept propulsor pentru rachete. Scopul, a spus el, ar trebui să fie stabilirea unei prezențe durabile.

„Nu va fi doar o misiune urmată de o întoarcere”, a spus el. „Va fi o bază lunară cu adevărat sustenabilă.”

Blue Origin se pregătește, de asemenea, să readucă în zbor racheta sa New Glenn în decembrie, a spus Bezos, după o explozie în timpul unui test al motorului din mai.

Bezos și-a lăudat echipa pentru repararea rampei de lansare, spunând că următorul zbor va transporta Blue Ring, un vehicul conceput pentru a transporta încărcături utile pe diferite orbite și mai departe în spațiu.

Întrebat despre planurile sale de a crește numărul de lansări de la o rampă de lansare de la 12 la 50 anual, Bezos a spus că Blue Origin construiește trei rampe suplimentare. Ambițiile sale pe termen lung sunt mult mai mari.

„Scopul nostru este să zburăm în fiecare zi”, a spus el. „Și, apoi, odată ce zburăm în fiecare zi, vrem să zburăm în fiecare oră. Și apoi, odată ce zburăm în fiecare oră, vrem să zburăm în fiecare minut.”

Acest obiectiv final, a recunoscut el, atrage scepticism în propria echipă.

„Ei cred că sunt nebun”, a spus Bezos. „Dar am mai văzut lucruri nebunești împlinite.”

Bezos a declarat că a investit personal 28 de miliarde de dolari în Blue Origin și că firma a strâns recent 10 miliarde de dolari de la investitori externi pentru prima dată. De asemenea, a spus că o ofertă publică inițială ar putea avea loc peste câțiva ani.

„Nu am vrut cu adevărat să atrag investitori externi până nu am fost sigur că ar fi o investiție bună pentru ei”, a spus el.

Viziunea sa asupra inteligenței artificiale este la fel de ambițioasă, Bezos prevăzând că creșterea productivității ar putea permite unor familii să trăiască cu un singur venit sau să se întrețină cu o săptămână de lucru mai scurtă.

„Unii oameni vor decide, de asemenea, știi ce? Îmi pot întreține familia lucrând trei zile pe săptămână”, a spus el. „Asta înseamnă productivitatea în economie.”

Bezos a susținut că aceste câștiguri ar putea crea o penurie de forță de muncă, deoarece americanii aleg să muncească mai puțin.

„Va fi de fapt dificil să angajezi oameni, deoarece productivitatea din economie va face ca, dacă oamenii nu vor să aibă două locuri de muncă, nu vor fi nevoiți să o facă”, a spus el.

Gazda interviului a contestat această predicție, indicând aproximativ 30.000 de posturi corporative pe care Amazon le-a redus de la sfârșitul anului trecut.

Bezos a spus că Amazon se află într-o „poziție foarte specială” după ce și-a extins substanțial forța de muncă în timpul pandemiei de COVID-19.

El a recunoscut temerile publicului cu privire la impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă, dar a spus că nu este de acord cu cei care prevăd un rezultat mai îngrijorător.

La Prometheus, unde Bezos este cofondator și co-CEO, el a spus că obiectivul este de a dezvolta un „inginer general artificial” care să ajute oamenii să transforme ideile în produse fizice.

„Vom face instrumentele atât de ușor de utilizat încât oricine va putea fi inginer”, a spus el.

Bezos a mai spus că AI ar putea genera creșteri de productivitate de două cifre în întreaga economie. Întrebat dacă industria se află într-o bulă de investiții, el a spus că este „foarte greu de știut”, dar a susținut că tehnologia utilă poate supraviețui chiar și atunci când investitorii pierd bani.

„Invențiile nu dispar atunci când bula se sparge”, a spus el, referindu-se la medicamentele care salvează vieți dezvoltate în timpul boom-ului biotehnologiei și la cablurile cu fibră optică instalate în timpul boom-ului internetului.

În ceea ce privește supravegherea guvernamentală, Bezos a îndemnat la o abordare moderată în timpul dezvoltării tehnologiei, cu reguli axate pe utilizările dăunătoare.

„În etapele inițiale, când tehnologiile sunt noi, o acțiune moderată este potrivită”, a spus el.

„Nu vrei să reglementezi cuțitele. Vrei să reglementezi crima”, a adăugat Bezos, argumentând că factorii de decizie politică ar trebui să vizeze aplicațiile periculoase și actorii rău intenționați, mai degrabă decât să restricționeze tehnologia subiacentă.

Întrebat despre preocupările legate de centrele de date și costurile energiei electrice, Bezos a făcut referire la Proiectul Sunrise al Blue Origin. El a spus că firma are o cerere la Comisia Federală de Comunicații pentru a lansa peste 50.000 de sateliți care să servească drept centre de date orbitale.

„Da, putem pune centre de date în spațiu”, a spus el. „Și există un motiv întemeiat pentru a face asta.”

Conversația s-a îndreptat și spre politică, mai precis spre criticile senatorului din Vermont, Bernie Sanders, la adresa miliardarilor.

Bezos a respins ideea că a construi o afacere de succes transformă pe cineva într-un personaj negativ, arătând spre antreprenorii care își extind companiile în timp ce creează locuri de muncă.

„Nu este nimic în neregulă cu a face un pui incredibil de bun pe care oamenii îl iubesc”, a spus el, invocând succesul companiei Raising Cane’s. „Și asta nu-l face o persoană rea.”

Întrebat de ce socialismul câștigă teren în anumite cercuri, Bezos a spus că există probleme reale de accesibilitate, în special costurile locuințelor, care îi lasă pe tineri să se chinuie să locuiască în apropierea locurilor lor de muncă.

„Nu te poți preface că nu există probleme”, a spus el.

Dar a spus că politicienii care dau vina pe proprietari trec cu vederea rolul cererii și ofertei. Politicile guvernamentale care subvenționează cererea, în timp ce restricționează construcțiile, cresc prețurile, a spus Bezos, arătând spre Austin ca exemplu de oraș care facilitează construirea de locuințe.

El a îndemnat alegătorii să-i examineze pe politicienii care își petrec timpul dând vina pe alții.

„Dacă există un politician care alege ticăloși și îi arată cu degetul, probabil înseamnă că nu are o soluție”, a spus Bezos.

El a adăugat că directorii care s-au comportat astfel în propriile companii nu au rezistat. „Acești oameni nu ar fi mult timp în compania noastră.”