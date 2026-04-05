Zborul istoric spre Lună al Artemis II, afectat de o defecțiune la toaleta capsulei Orion

Misiunea Artemis II a NASA, prima cu echipaj uman spre Lună după mai bine de 50 de ani, avansează spre un zbor istoric, în timp ce astronauții gestionează o defecțiune la toaleta capsulei Orion.

Misiunea NASA Artemis II continuă în parametri normali, echipajul fiind deja mai mult de jumătate din drumul către Lună. La bordul capsulei Orion se află trei astronauți americani și un astronaut canadian, care se pregătesc pentru un survol lunar istoric.

Zborul este programat să ducă echipajul la o distanță de peste 252.000 de mile (aproximativ 400.000 de kilometri) de Pământ, înainte de întoarcerea spre planetă fără o inserare pe orbita Lunii. Această traiectorie va depăși recordul de distanță stabilit de misiunea Apollo 13 mission.

Durata totală a misiunii este de aproximativ 10 zile, iar amerizarea în Oceanul Pacific este planificată pentru 10 aprilie.

În paralel cu evoluția zborului, echipajul se confruntă cu o defecțiune recurentă a toaletei din capsula Orion. Problema a apărut la scurt timp după lansare și a continuat să fie intermitentă pe parcursul misiunii.

Potrivit echipei tehnice, există suspiciuni că gheața ar putea bloca o conductă de evacuare a urinei, împiedicând funcționarea completă a sistemului. Astronauții sunt nevoiți să utilizeze periodic saci de colectare de rezervă pentru gestionarea deșeurilor lichide, relatează CNN.

Toaleta rămâne funcțională parțial, însă au fost raportate și mirosuri neplăcute în zona în care este amplasat sistemul sanitar al capsulei, integrat în podeaua modulului de zbor.

Din cabina Orion, pilotul Victor Glover a descris experiența vizuală a zborului, afirmând: „Pământul este destul de mic, iar Luna devine cu siguranță tot mai mare.”

Problema tehnică a fost comentată și de responsabilii NASA. Debbie Korth, adjunct al programului Orion, a spus „Toaletele și băile în spațiu sunt ceva ce oricine poate înțelege... este întotdeauna o provocare.”

În același timp, John Honeycutt, președintele echipei de management al misiunii, a vorbit despre capacitatea echipajului de a gestiona situația: „Sunt bine. Au fost antrenați să facă față situației” a spus el despre astronauți, potrivit Associated Press.

Astronautul canadian Jeremy Hansen a descris, la rândul său, experiența de la bord, vorbind despre imaginile observate din spațiu, pe care le-a numit „extraordinare”.

Echipajul Artemis II este format din Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen. Aceștia sunt primii oameni care se îndreaptă spre Lună după misiunea Apollo 17 din 1972, când ultimul echipaj uman a părăsit apropierea satelitului natural al Pământului.

Lisa Campbell, președinta Agenției Spațiale Canadiene, a declarat: „Astăzi el face istorie pentru Canada”, referindu-se la astronautul Jeremy Hansen.

Misiunea Artemis II reprezintă o etapă pregătitoare pentru planurile pe termen lung ale NASA, care includ construirea unei prezențe sustenabile pe Lună. Agenția spațială americană vizează o viitoare aselenizare cu echipaj uman în apropierea polului sud lunar în anul 2028.

În ciuda dificultăților tehnice întâlnite în timpul zborului, misiunea își continuă parcursul conform planului, urmând să ofere date esențiale pentru etapele viitoare ale programului Artemis.