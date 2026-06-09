NASA a anunțat marți, la Centrul Spațial Johnson din Texas, componența echipajului misiunii Artemis 3, programată pentru 2027. Cei patru astronauți vor participa la un zbor destinat testării navei Orion și a modulelor de aselenizare dezvoltate de SpaceX și Blue Origin, etapă considerată esențială pentru reluarea misiunilor cu echipaj uman pe Lună.

Agenția spațială americană a anunțat că echipajul misiunii Artemis 3 va fi format din Randy Bresnik, în rol de comandant, Luca Parmitano, pilot, și specialiștii de misiune Andre Douglas și Frank Rubio.

În cadrul evenimentului organizat în Texas, șeful NASA, Jared Isaacman, a explicat principalele obiective ale zborului planificat pentru anul 2027.

Potrivit oficialului NASA, publicul va putea urmări toate etapele importante ale programului de testare.

Programată pentru sfârșitul anului 2027, Artemis 3 reprezintă următoarea etapă a programului lunar al NASA. Astronauții vor fi trimiși pe orbita joasă a Pământului pentru a testa unul sau ambele module comerciale de aselenizare dezvoltate de SpaceX și Blue Origin.

Dacă toate obiectivele vor fi îndeplinite conform planului, NASA va putea continua cu Artemis 4, misiune care ar urma să ducă un echipaj uman pe suprafața Lunii în 2028, pentru prima dată după 54 de ani.

Misiunea Artemis 3 este programată să dureze aproape două săptămâni, perioadă în care vor fi evaluate sistemele de susținere a vieții, procedurile de andocare și alte componente esențiale pentru viitoarele zboruri lunare.

NASA a anunțat și rolurile fiecărui membru al echipajului. Randy Bresnik, astronaut NASA cu experiență în misiuni spațiale, va conduce echipajul în calitate de comandant.

Pilotul misiunii va fi Luca Parmitano, astronaut al Agenției Spațiale Europene și al Agenției Spațiale Italiene, care a petrecut deja peste 300 de zile în spațiu.

Andre Douglas și Frank Rubio vor ocupa funcțiile de specialiști ai misiunii. De asemenea, Bob Heintz a fost desemnat membru de rezervă al echipajului și va putea prelua orice rol dacă va fi necesar.

După prezentarea echipajului, directorul operațiunilor de zbor ale NASA, Norman D. Knight, le-a transmis astronauților un mesaj referitor la responsabilitatea pe care o presupune această misiune.

„Sunt încântat să vă urez bun venit ca următor echipaj în călătoria Artemis pentru a se întoarce cu succes pe Lună”, spune el.

Oficialul NASA a subliniat complexitatea programului.

„Această misiune va fi una dintre cele mai complexe pe care NASA le-a întreprins și contăm pe curajul și dăruirea voastră în îndeplinirea acestui rol esențial.”

Knight a mulțumit și familiilor astronauților pentru sprijinul acordat în pregătirea misiunii.

După prezentarea echipajului, membrii misiunii au transmis mesaje de mulțumire familiilor și colegilor.

Andre Douglas a vorbit despre sprijinul primit din partea celor apropiați.

„Inima mea este atât de caldă, este atât de plină”, spune el. Astronautul le-a mulțumit părinților și soției sale, Rachel. „Mamă, îți mulțumesc foarte mult că ai crezut în mine”, spune el.

Adresându-se soției sale, Douglas a adăugat: „Mă bucur atât de mult că ești în această călătorie alături de noi.”

Frank Rubio a transmis la rândul său un mesaj familiei și colegilor din cadrul agenției spațiale. „Voi sunteți cei care fac acest lucru posibil, așa că vă mulțumesc.”

Pilotul misiunii, Luca Parmitano, a declarat că este conștient de importanța responsabilității primite: „Sunt onorat de rolul care mi-a fost încredințat”, spune el. „Sunt, de asemenea, foarte onorat de sarcina care ne așteaptă.”

Ținta stabilită de NASA pentru sfârșitul anului 2027 presupune un ritm accelerat de dezvoltare pentru sistemele de aselenizare aflate în lucru la SpaceX și Blue Origin.

Andocarea cu nava Orion reprezintă doar una dintre etapele obligatorii înainte ca agenția spațială americană să autorizeze utilizarea acestor module pentru transportul astronauților pe suprafața Lunii.

NASA urmărește astfel să își atingă obiectivul de a construi, în următorii ani, o prezență umană permanentă pe Lună și de a pregăti viitoarele misiuni către spațiul profund.