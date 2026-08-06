Tot mai mulți salariați din România au depășit pragul unui venit net de 1.000 de euro pe lună. În ultimii cinci ani, numărul angajaților care încasează astfel de salarii a crescut spectaculos, de la aproximativ 600.000 la peste 1,5 milioane, potrivit Ministerului Muncii. Evoluția vine în contextul majorării salariilor din ultimii ani, chiar dacă inflația ridicată a diminuat puterea de cumpărare a veniturilor.

În septembrie 2020, aproximativ 595.000 de angajați depășeau pragul de 1.000 de euro net pe lună. Cinci ani mai târziu, peste 1,5 milioane de salariați se încadrează în această categorie.

Astfel, aproape un milion de persoane au trecut peste acest prag salarial într-un interval de cinci ani, iar numărul lor este de peste două ori și jumătate mai mare decât în 2020.

În aceeași perioadă, numărul total al contractelor individuale de muncă a crescut cu peste 215.000.

În urmă cu cinci ani, pragul de referință pentru un venit net de aproximativ 1.000 de euro era echivalentul unui salariu brut de 8.000 de lei și al unui venit net de circa 4.700 de lei.

În 2025, același prag a ajuns la aproximativ 9.000 de lei brut și aproape 5.200 de lei net.

La finalul lunii iulie, o analiză publicată de Salario, comparatorul salarial al eJobs, arăta că IT-ul și-a păstrat poziția de domeniu cu cele mai mari salarii din România, chiar dacă în ultimul an ritmul angajărilor s-a redus, iar unele companii din sector au trecut prin disponibilizări. La polul opus s-au aflat domenii precum retailul, turismul și serviciile de curățenie, unde nivelul veniturilor a rămas semnificativ mai mic.

Potrivit analizei, în primul semestru din 2026, angajații din IT au încasat un salariu mediu net de 8.000 de lei pe lună, cu aproximativ 5% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

În topul domeniilor cu cele mai mari salarii au mai intrat petrol și gaze, cu un salariu mediu net de 7.000 de lei pe lună, cercetarea și dezvoltarea, cu 6.800 de lei, construcțiile și instalațiile, cu 6.500 de lei, precum și ingineria, telecomunicațiile, auditul și consultanța și industria navală și aeronautică, fiecare cu câte 6.000 de lei net pe lună.

Analiza a evidențiat că, deși salariile au crescut în majoritatea domeniilor comparativ cu anul precedent, aceste majorări nu au reușit să compenseze efectele inflației.

Analiza Salario a mai arătat că, în medie, candidații își doreau salarii cu aproximativ 30% mai mari decât cele pe care le încasau.

Cea mai mare diferență a fost înregistrată în IT, unde specialiștii se așteptau la un venit mediu de 11.993 de lei net pe lună, cu aproximativ 50% peste salariul mediu oferit de angajatori. Alte diferențe importante între veniturile actuale și așteptările candidaților au fost observate și în alte domenii analizate.