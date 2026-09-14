După ce toamna și-a intrat în drepturi, mulți români se gândesc deja la următoarea minivacanță din acest an. Calendarul zilelor libere mai include două perioade care pot aduce câteva zile de odihnă până la sfârșitul lui 2026. Prima va fi la sfârșitul lunii noiembrie, iar cea de-a doua va avea loc de Crăciun, potrivit calendarului sărbătorilor legale.

După ce minivacanța de Sfânta Maria a fost pierdută, deoarece 15 august a picat într-o zi de sâmbătă, următoarele zile libere importante sunt cele de la sfârșitul lunii noiembrie și din perioada Crăciunului. Angajații trebuie să țină cont de zilele săptămânii în care pică sărbătorile legale pentru a-și putea planifica din timp eventualele călătorii sau perioadele de odihnă.

Minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională poate aduce patru zile libere

Românii vor putea beneficia de o minivacanță de patru zile între 28 noiembrie și 1 decembrie 2026. Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor fi sărbătorite în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, luni și marți.

Prin legarea zilelor de sărbătoare legală de weekend, perioada de odihnă se poate întinde de sâmbătă până marți. Astfel, cei care nu lucrează în zilele de weekend vor avea patru zile libere consecutive.

O altă perioadă așteptată de angajați este cea a sărbătorilor de iarnă. În 2026, prima zi de Crăciun pică vineri, 25 decembrie, iar a doua zi de Crăciun este sâmbătă, 26 decembrie.

Prin urmare, perioada 25–27 decembrie va aduce trei zile consecutive de odihnă, de vineri până duminică. Pentru cei care lucrează în mod obișnuit de luni până vineri, ziua de luni, 28 decembrie, nu este liberă legal.

Calendarul zilelor libere din 2027 aduce și perioade în care sărbătorile legale se suprapun cu weekendul. Paștele ortodox și Ziua Muncii vor fi sărbătorite în același weekend, pe 1 și 2 mai, ceea ce va reduce numărul zilelor libere consecutive.