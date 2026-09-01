Anul 2027 va avea 17 sărbători legale, dintre care nouă vor fi în zile lucrătoare, iar opt vor coincide cu zile de sâmbătă sau duminică. Calendarul oferă mai multe posibilități pentru minivacanțe, în special la începutul anului, în perioada Paștelui și la sfârșitul lunii noiembrie.

Planificarea concediului în jurul sărbătorilor legale le poate permite angajaților să obțină perioade mai lungi de odihnă folosind un număr redus de zile din concediul anual.

Calendarul sărbătorilor legale include atât zile asociate unor sărbători religioase, precum Boboteaza, Paștele, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului și Crăciunul, cât și zile cu semnificație națională, precum Ziua Unirii Principatelor Române și Ziua Națională a României.

Zilele libere stabilite prin Codul Muncii se aplică salariaților din sectorul public și din mediul privat.

Există însă domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă în zilele de sărbătoare legală. În aceste situații, angajații care lucrează beneficiază de compensațiile prevăzute de legislația muncii.

Față de 2026, calendarul din 2027 este mai favorabil în anumite privințe. În 2026, Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii au coincis, ambele fiind pe 1 iunie, astfel încât au reprezentat o singură zi nelucrătoare.

Prima perioadă avantajoasă apare chiar în luna ianuarie.

1 ianuarie 2027 va fi vineri, iar 2 și 3 ianuarie vor fi sâmbătă și duminică. Boboteaza va fi sărbătorită miercuri, 6 ianuarie, iar Sfântul Ioan Botezătorul joi, 7 ianuarie.

Cei care își iau două zile de concediu, pe 4 și 5 ianuarie, pot obține șapte zile libere consecutive.

Perioada poate fi extinsă la zece zile dacă este luată și ziua de vineri, 8 ianuarie, ca zi de concediu. Astfel, intervalul liber se întinde de vineri, 1 ianuarie, până duminică, 10 ianuarie.

O altă perioadă favorabilă este cea din jurul Paștelui ortodox. În 2027, prima zi de Paște va fi duminică, 2 mai. Vinerea Mare va fi pe 30 aprilie, iar a doua zi de Paște va fi luni, 3 mai.

Pentru angajații cu program de lucru de luni până vineri, intervalul 30 aprilie - 3 mai va însemna patru zile libere consecutive, fără utilizarea unei zile de concediu.

În aceeași perioadă se va afla și vacanța de primăvară a elevilor, programată între 24 aprilie și 4 mai.

Ziua Copilului, 1 iunie, va fi marți în 2027. Angajații care își vor lua liber luni, 31 mai, vor putea lega această zi de weekendul anterior și de sărbătoarea legală, rezultând patru zile consecutive de odihnă.

În 2027, Rusaliile vor fi sărbătorite duminică, 20 iunie, și luni, 21 iunie.

Pentru salariații care lucrează de luni până vineri, ziua de luni va fi liberă legal, astfel că perioada va include trei zile consecutive fără program de lucru: sâmbătă, duminică și luni.

O combinație avantajoasă apare la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Sfântul Andrei, 30 noiembrie, va fi marți, iar Ziua Națională a României, 1 Decembrie, va fi miercuri.

Prin luarea unei singure zile de concediu, luni, 29 noiembrie, angajații pot lega cele două sărbători legale de weekendul anterior și pot obține cinci zile libere consecutive, în perioada 27 noiembrie - 1 decembrie.

Din cele 17 sărbători legale ale anului 2027, opt vor fi în zile de weekend. Este vorba despre 2 ianuarie, 24 ianuarie, 1 mai, 2 mai, 20 iunie, 15 august, 25 decembrie și 26 decembrie.

Pentru salariații care nu ar fi lucrat oricum în zilele respective, Codul Muncii nu prevede acordarea automată a unei alte zile libere în locul sărbătorii legale.

În consecință, pentru persoanele cu program obișnuit de luni până vineri, nouă dintre cele 17 sărbători legale vor reprezenta zile libere în timpul săptămânii.

Calendarul anului școlar 2026-2027 se suprapune cu zilele libere de la începutul lui 2027. Cursurile anului școlar au început pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027, anul școlar având 36 de săptămâni.

Vacanța de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027 inclusiv. Elevii vor avea astfel 19 zile calendaristice fără cursuri, aceasta fiind cea mai lungă vacanță din anul școlar.

Perioada include Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul.

Elevii vor reveni la cursuri luni, 11 ianuarie, când începe al treilea modul al anului școlar.

-1 ianuarie, vineri - Prima zi de Anul Nou; -2 ianuarie, sâmbătă - A doua zi de Anul Nou; -6 ianuarie, miercuri - Boboteaza; -7 ianuarie, joi - Sfântul Ioan Botezătorul; -24 ianuarie, duminică - Ziua Unirii Principatelor Române; -30 aprilie, vineri - Vinerea Mare; -1 mai, sâmbătă - Ziua Muncii; -2 mai, duminică - Prima zi de Paște; -3 mai, luni - A doua zi de Paște; -1 iunie, marți - Ziua Copilului; 20 iunie, duminică - Prima zi de Rusalii; -21 iunie, luni - A doua zi de Rusalii; -15 august, duminică - Adormirea Maicii Domnului; -30 noiembrie, marți - Sfântul Andrei; -1 decembrie, miercuri - Ziua Națională a României; -25 decembrie, sâmbătă - Prima zi de Crăciun; -26 decembrie, duminică - A doua zi de Crăciun.