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Data la care începe vacanța de toamnă. Câte zile vor sta elevii acasă

Data la care începe vacanța de toamnă. Câte zile vor sta elevii acasăElevi. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Elevii din România au revenit la școală după sezonul estival, iar mulți dintre aceștia se gândesc deja la următoarea vacanță Calendarul pentru 2026-2027 este împărțit în cinci module de cursuri, iar fiecare perioadă de învățare este urmată de o vacanță, potrivit Ministerului Educației. Majoritatea elevilor vor merge la cursuri până pe 18 iunie 2027. Clasele terminale vor încheia anul școlar mai devreme, pentru a susține Evaluarea Națională sau examenul de Bacalaureat.

Elevii intră în prima vacanță la sfârșitul lunii octombrie

Prima perioadă de cursuri se desfășoară între 7 septembrie și 23 octombrie 2026. După încheierea acestui modul, elevii vor avea prima pauză din noul an școlar.

Vacanța de toamnă începe pe 24 octombrie și se încheie pe 1 noiembrie 2026. Copiii vor avea astfel nouă zile consecutive fără cursuri.

Al doilea modul începe în luna noiembrie

După vacanța de toamnă, elevii se întorc la școală pentru al doilea modul. Cursurile încep pe 2 noiembrie 2026 și se desfășoară până pe 22 decembrie.

Urmează vacanța de iarnă, programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Elevii vor avea timp să se bucure de sărbătorile de iarnă înainte de revenirea la cursuri.

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vacanta / sursa foto: dreamstime.com

Vacanța de schi are o perioadă diferită de la un județ la altul

Al treilea modul de cursuri începe pe 11 ianuarie 2027. Acesta se poate încheia pe 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de decizia inspectoratului școlar județean.

Vacanța de schi va dura o săptămână și va fi stabilită în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027. Astfel, perioada exactă diferă în funcție de județ.

Elevii vor avea o nouă vacanță în primăvară

Al patrulea modul de cursuri va începe pe 22 februarie, 1 martie sau 8 martie 2027, în funcție de perioada aleasă pentru vacanța de schi. Cursurile din această etapă se vor desfășura până pe 23 aprilie.

După această perioadă, elevii vor intra în vacanța de primăvară, asociată sărbătorilor pascale. Vacanța începe pe 24 aprilie și se încheie pe 4 mai 2027.

Ultimul modul se încheie în luna iunie

Ultima perioadă de cursuri începe pe 5 mai 2027 și se termină pe 18 iunie. După aceea începe vacanța de vară.

Vacanța mare este programată între 19 iunie și 5 septembrie 2027, înainte de începerea unui nou an școlar.

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