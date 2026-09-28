Compania națională de transport feroviar de călători a detaliat facilitățile oferite tinerilor care urmează cursuri universitare în noul an de învățământ. CFR Călători a precizat condițiile clare în care tinerii pot achiziționa bilete și abonamente cu reduceri substanțiale de 90% sau 50% pentru călătoriile pe calea ferată.

Conform cadrului legal în vigoare, facilitățile tarifare sunt diferențiate în funcție de locul unde este înregistrată instituția de învățământ superior și de forma de școlarizare.

Reprezentanții companiei au explicat categoriile de beneficiari și traseele pe care se aplică reducerea maximă oferită de stat.

„În conformitate cu legislaţia în vigoare în cursul anului universitar 2026-2027, studenţii români/străini în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România şi din Academia Română, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri (regio, interregio, intercity), doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi localitatea unde se află instituţia de învăţământ la care studentul este înmatriculat”, se arată în comunicatul transmis de CFR Călători.

De aceeași reducere de 90% beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați la asistent maternal.

În cazul în care tinerii aleg să călătorească la clasa 1, la vagonul de dormit sau la cușetă, aceștia vor fi obligați să achite integral diferențele tarifare aferente.

Biletele și abonamentele cu reducere de 90% pot fi cumpărate direct de la casele de bilete din stații și din agențiile de voiaj CFR Călători. De asemenea, acestea sunt disponibile online, pe site-ul oficial al companiei, prin aplicația mobilă și de la automatele din gări, dar numai după confirmarea inițială a calității de student la casierie și obținerea ID-ului de student.

În situația urcării din stații unde nu există ghișee sau automate, biletele pot fi eliberate direct de personalul de tren, conform procedurilor detaliate pe pagina de internet a operatorului feroviar.

Pentru eliberarea titlurilor de călătorie, studenții trebuie să prezinte în original legitimația de student vizată pentru anul în curs, pe care să fie menționată localitatea instituției de învățământ, precum și actul de identitate din care să reiasă domiciliul. Persoanele care dețin carte electronică de identitate pot face dovada domiciliului prin prezentarea unui certificat emis digital sau în format fizic de către structurile de evidență a populației.

Pentru a facilita adaptarea la noul an universitar, transportatorul feroviar a stabilit o perioadă de tranziție privind actele doveditoare.

Până la data de 30 noiembrie inclusiv, reducerea de 90% se poate acorda în baza legitimației în original vizate pentru anul universitar 2025-2026. Singura excepție o constituie absolvenții pentru care anul precedent a fost terminal, aceștia pierzând facilitățile de la 1 decembrie 2026.

Tinerii înscriși în anul I pot călători până la 30 noiembrie în baza adeverinței în original emise de facultate pentru anul universitar 2026-2027. Începând cu data de 1 decembrie, reducerea de 90% se va aplica exclusiv pe baza legitimației de student vizate pentru noul an universitar, măsură valabilă pentru toți anii de studiu.

La controlul din tren, pasagerii au obligația de a prezenta biletul sau abonamentul alături de actele doveditoare în original. Biletele achiziționate online pot fi arătate în format digital PDF sau tipărite pe hârtie cu cod QR, în timp ce abonamentele din aplicația mobilă se prezintă doar pe dispozitivul asociat.

CFR Călători acordă facilități și tinerilor de cetățenie română care studiază în afara granițelor țării. „De asemenea, studenţii cetăţeni români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ superior din străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanţă, până la împlinirea vârstei de 30 de ani”, precizează reprezentanții companiei.

Pentru aceștia, diferențele pentru clasa 1 sau vagon de dormit se achită integral. Legitimațiile cu reducere de 50% pot fi cumpărate de la casele de bilete, din agenții sau de la personalul de tren din stațiile fără ghișeu.

Pentru eliberarea titlurilor de călătorie este necesar documentul în original care atestă calitatea de student, însoțit de o traducere legalizată din care să rezulte înscrierea la forma cu frecvență, alături de un act de identitate românesc valabil care să confirme vârsta de până la 30 de ani.

Până la 30 noiembrie inclusiv, reducerea de 50% se acordă în baza documentului și a traducerii legalizate valabile pentru anul 2025-2026 sau 2026-2027, iar de la 1 decembrie doar în baza actelor vizate pentru anul universitar 2026-2027.

Compania avertizează că pasagerii care nu prezintă în tren documentele solicitate în format fizic și în original vor fi considerați fără bilet și vor fi sancționați conform reglementărilor în vigoare.