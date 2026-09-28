Noua lege a salarizării unitare ar urma să fie adoptată până la 31 octombrie 2026, potrivit programului de guvernare depus în Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Proiectul urmărește eliminarea inechităților salariale, fără diminuarea veniturilor și fără apariția unor noi litigii în instanță. Documentul include și măsuri privind pensiile, piața muncii și protecția persoanelor vulnerabile.

Adoptarea noii legi a salarizării unitare reprezintă una dintre prioritățile Executivului pentru perioada următoare. Potrivit programului de guvernare, reforma ar trebui să corecteze diferențele salariale existente și să asigure un sistem echitabil de remunerare pentru angajați.

Proiectul urmărește eliminarea inechităților fără reducerea veniturilor actuale și fără generarea unor noi procese în instanță. Totodată, noul sistem ar trebui să contribuie la creșterea atractivității unor profesii pentru tinerii specialiști.

Printre obiectivele Guvernului pentru perioada 2026-2027 se numără protejarea puterii de cumpărare a persoanelor vulnerabile, atragerea persoanelor inactive pe piața muncii, combaterea evaziunii fiscale din domeniul muncii și utilizarea mai eficientă a cheltuielilor publice.

Programul de guvernare include măsuri referitoare la sistemul public de pensii, printre care indexarea acestora în funcție de rata inflației și accelerarea procesului de recalculare.

De asemenea, Executivul are în vedere reformarea concediilor medicale și digitalizarea serviciilor de pensii, pentru reducerea birocrației, limitarea erorilor administrative și prevenirea fraudelor.

Planul prevede digitalizarea integrală a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), inclusiv prin introducerea cuponului electronic de pensie și digitizarea arhivelor instituției.

Autoritățile urmăresc și dezvoltarea unui sistem de analiză și predicție care să ajute la fundamentarea deciziilor strategice. O altă măsură propusă vizează reorganizarea CNPP la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare, prin înființarea unor centre regionale și menținerea punctelor de lucru județene.

Sprijinirea tinerilor și a copiilor reprezintă o altă direcție a programului de guvernare. Printre măsurile propuse se numără corelarea pieței muncii cu sistemul de învățământ și cu programele de formare profesională, astfel încât calificările obținute să răspundă cerințelor angajatorilor.

Guvernul intenționează să deruleze și programe naționale de investiții pentru construirea de locuințe destinate tinerilor, atât pentru închiriere, cât și pentru achiziție. Proiectele ar urma să fie realizate în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Totodată, programul urmărește creșterea gradului de ocupare și a numărului de locuri de muncă, pentru a crea condițiile necesare reducerii fiscalității aplicate salariilor.

Programul de guvernare prevede extinderea serviciilor sociale integrate, care să reunească asistența socială, sănătatea și educația. Acestea ar urma să fie disponibile în 2.000 de comunități rurale, cu posibilitatea extinderii ulterioare în mediul urban.

Reforma finanțării serviciilor de asistență socială ar urma să fie introdusă treptat, începând din 2027, pentru a îmbunătăți modul în care sunt acordate și gestionate beneficiile sociale.

În plus, Executivul intenționează să continue programul național de sprijinire a cuplurilor și femeilor singure care își doresc copii, prin proceduri de fertilizare in vitro, în contextul declinului demografic.

Un alt obiectiv al viitorului Guvern este creșterea mobilității forței de muncă și reducerea diferențelor dintre regiunile cu șomaj ridicat și cele care se confruntă cu deficit de personal.

În acest sens, programul prevede adoptarea unui pachet legislativ care să faciliteze deplasarea angajaților către zonele cu locuri de muncă disponibile. Printre măsurile avute în vedere se numără facilități fiscale limitate pentru transport, cazare, hrană și formare profesională.

Documentul include și propunerea de reducere a perioadei de acordare a indemnizației de șomaj, în paralel cu introducerea obligativității participării la cursuri de formare profesională.

De asemenea, autoritățile urmăresc să faciliteze integrarea tinerilor pe piața muncii și să introducă forme mai flexibile de angajare, inclusiv contracte cu mai mulți angajatori și contracte la cerere.

Combaterea muncii nedeclarate și a formelor de angajare care ascund raporturi de muncă reprezintă o altă direcție inclusă în programul de guvernare.

Pentru identificarea neregulilor, sunt prevăzute controale comune ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Inspecției Muncii. Totodată, Guvernul intenționează să reglementeze munca desfășurată prin intermediul platformelor digitale și să adapteze legislația la noile forme de organizare a activității profesionale.

Programul mai prevede reorganizarea unor instituții din subordinea Ministerului Muncii și măsuri pentru integrarea profesională a victimelor violenței domestice, pe durata aplicării măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Executivul propune finalizarea și operaționalizarea Sistemului Național Integrat de Asistență Socială (SNIAS), care ar urma să simplifice procedurile de solicitare și acordare a beneficiilor sociale.

Digitalizarea ar trebui să reducă birocrația, să prevină suprapunerea nejustificată a ajutoarelor și să îmbunătățească administrarea fondurilor destinate persoanelor vulnerabile.

Măsurile fac parte din planul mai amplu de restructurare a administrației publice, care urmărește eliminarea cheltuielilor ineficiente și redirecționarea resurselor umane disponibile către sectorul privat.