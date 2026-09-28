Ministerul Educației și Cercetării a lansat oficial programul PRIMII, o inițiativă amplă destinată sprijinirii a aproximativ 50.000 de elevi din ciclul primar. Proiectul urmărește combaterea analfabetismului funcțional și reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, având un buget total ce depășește 1,21 miliarde de lei, suma fiind echivalentă cu aproape 232 de milioane de euro.

Programul pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție – PRIMII este orientat în special către unitățile de învățământ din zonele defavorizate, unde riscul de abandon este ridicat. Riscurile sunt acoperite prin fonduri nerambursabile din Fondul Social European Plus, derulate prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027. Perioada de implementare stabilită de Ministerul Educației se desfășoară între 25 septembrie 2026 și 31 decembrie 2029.

Bugetul alocat poate fi direcționat către activități de tip Școala după Școală, ore de recuperare, instruire individualizată, precum și activități extrașcolare și materiale didactice moderne. De asemenea, din aceste fonduri pot fi furnizate mese pentru elevi, servicii de consiliere, terapie, orientare școlară și sprijin pentru părinți.

„PRIMII va însemna sprijin real, măsurabil, pentru copiii din școlile cele mai vulnerabile, cu cele mai mari probleme socioeconomice, în vederea prevenirii analfabetismului funcțional și a reducerii abandonului școlar”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian.

Oficialul a subliniat că inițiativa aduce modificări substanțiale în privința alocărilor financiare din sistemul public.

Potrivit acestuia, programul înseamnă „aproape o dublare a finanțării standard primite de fiecare elev din aceste școli”, fondurile suplimentare urmând să fie destinate activităților remediale și celor pentru accelerarea învățării, în special în domeniul alfabetizării funcționale și științifice.

Granturile nu sunt accesibile pentru toate unitățile din țară, ministerul realizând o listă predefinită a beneficiarilor. Selectarea s-a făcut pe baza nivelului de risc de părăsire timpurie a școlii și a gradului de marginalizare din comunitate.

Pentru a obține finanțarea, o unitate de învățământ de stat cu personalitate juridică trebuie să aibă învățământ primar și să îndeplinească anumite criterii. Unitatea sau cel puțin o structură arondată trebuie să fie inclusă pe lista celor cu risc mare sau foarte mare de abandon școlar. În plus, este necesar ca școala să aibă un număr minim de 60 de elevi înscriși în ciclul primar, calculat la nivel de unitate și structuri arondate.

Totodată, instituțiile sunt obligate să aplice Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și să completeze modulul aferent din SIIIR până cel târziu la 30 octombrie.

Înscrierile sunt deschise pentru o perioadă scurtă, termenul limită stabilit de Ministerul Educației fiind 12 octombrie 2026, ora 17:00. Reprezentanții ministerului menționează că depunerea cererilor a fost simplificată și că vor fi organizate webinare de informare pentru sprijinirea cadrelor didactice și a conducerii școlilor.

Programul PRIMII prelungește la nivelul învățământului primar strategia aplicată anterior în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, dezvoltat în special pentru gimnaziu. Evaluarea și selectarea școlilor eligibile utilizează instrumente create în parteneriat cu Banca Mondială, iar nivelul de marginalizare comunitară este stabilit prin intermediul indicelui UNICEF.