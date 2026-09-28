Compania Romgaz a emis o clarificare fermă în urma speculațiilor apărute în spațiul public cu privire la eventuale ingerințe ale factorului politic în deciziile sale comerciale. Reprezentanții celui mai mare producător național de gaze naturale dau asigurări că niciun reprezentant al autorităților nu a încercat să influențeze semnarea unor acorduri de furnizare sau achiziție.

Clarificările vin pe fondul dezbaterilor intense din spațiul public referitoare la posibilitatea ca România să achiziționeze gaze naturale lichefiate din Statele Unite și la proiectul Coridorului Vertical. În același context politic, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins ferm ipoteza conform căreia ar fi purtat discuții despre contracte comerciale de gaze în cadrul întrevederii sale cu Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, infirmând totodată scenariile care legau aceste relații de stabilitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Conducerea producătorului și furnizorului de energie a subliniat că statutul de companie listată la bursă impune reguli stricte de guvernanță și transparență.

„Pentru a evita orice neînțelegere care poate fi creată de anumite informații apărute în spațiul public legat de achiziția unor gaze naturale LNG de către Romgaz, precizăm că, niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea Romgaz să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare gaze, indiferent de sursă (deci inclusiv din LNG)”, au transmis executivii companiei.

Deși statul român deține pachetul majoritar de acțiuni, cu o participație de 70% administrată prin Ministerul Energiei, reprezentanții companiei explică faptul că această structură de proprietate nu modifică obligațiile legale de funcționare ale societății și nici mecanismele interne de luare a deciziilor.

Mecanismele de decizie din cadrul companiei rămân ancorate exclusiv în indicatori economici și oportunități de piață, respectând drepturile tuturor acționarilor și obligațiile de raportare publică.

„Analizarea oportunităților comerciale și adoptarea eventualelor decizii de achiziție aparțin exclusiv mecanismelor corporative de decizie ale Romgaz și se realizează pe baza criteriilor economice, comerciale și strategice aplicabile companiei. Orice decizie privind realizarea unei operațiuni comerciale este fundamentată pe criterii de fezabilitate economică, comercială și strategică, prin raportare la condițiile de piață, riscurile asociate, necesitățile companiei și obiectivele sale de dezvoltare, cu respectarea mecanismelor de guvernanță corporativă și a competențelor de aprobare aplicabile”, a transmis compania.

Romgaz va continua să monitorizeze evoluțiile din sectorul energetic și să analizeze opțiunile disponibile pe piața gazelor naturale, inclusiv în ceea ce privește resursele de LNG, având ca reper exclusiv interesul economic al societății.

Totodată, conducerea a dat asigurări că orice demers sau tranzacție care intră sub incidența obligațiilor de raportare ale unei companii listate va fi adusă la cunoștința investitorilor și a publicului în mod transparent, prin intermediul canalelor oficiale de comunicare și în deplină conformitate cu legislația în vigoare.