Ce spune Grindeanu despre întâlnirea cu Kimberly Guilfoyle

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că discuțiile pe care le-a avut cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, despre Coridorul Vertical de Gaze nu au vizat eventuale contracte.

Potrivit liderului PSD, tema întâlnirii a fost rolul pe care România îl poate avea ca țară de tranzit în cadrul acestui coridor energetic.

Întrebat luni, într-o conferință de presă, dacă în cadrul discuțiilor au fost abordate contracte privind gazele, Grindeanu a respins această variantă și a afirmat că nu se află în poziția de a negocia astfel de acorduri.

„Nu e treaba mea să vorbesc despre contracte şi nici nu o fac, nici acum, şi nu sunt în poziţia de a negocia acest lucru”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a făcut referire și la programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, în care, potrivit acestuia, este menționat Coridorul Vertical. Liderul PSD a subliniat că proiectul este discutat de mai mulți ani și că România are un rol de tranzit pe această rută.

„E un lucru despre care se vorbeşte de ani de zile, e un lucru în care România are rol de tranzit şi pe care cred că trebuie să îl susţinem”, a afirmat Grindeanu, reiterând că nu consideră că este responsabilitatea sa să discute despre contractele comerciale.

Solicitat să explice concret ce a discutat cu Kimberly Guilfoyle în cadrul întâlnirii pe tema Coridorului Vertical de Gaze, președintele PSD a spus că discuția s-a concentrat asupra poziției României în acest proiect.

„Despre ceea ce înseamnă rolul României în acest coridor, şi anume un rol de tranzit. Atât”, a precizat Grindeanu.

El a adăugat că nu se consideră specialist în domeniul respectiv și că nu își dorește să aibă un astfel de rol.

Declarațiile lui Grindeanu vin în contextul discuțiilor publice despre întâlnirea sa cu ambasadoarea SUA în Grecia și despre importanța Coridorului Vertical de Gaze pentru România. Liderul PSD susține că discuțiile purtate cu diplomatul american s-au limitat la rolul României ca țară de tranzit și nu au vizat negocierea unor contracte.