Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, îi cere PSD să prezinte public soluția politică prin care intenționează să formeze un guvern, după ce social-democrații au decis să nu voteze în Parlament Cabinetul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Motreanu susține că PSD trebuie să spună cu ce partide intenționează să formeze o majoritate și să explice cum poate obține cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui guvern. Declarațiile vin luni, 28 septembrie, în contextul unei crize politice care, potrivit liberalului, durează de aproape cinci luni.

Dan Motreanu a reacționat după ce conducerea PSD a anunțat că parlamentarii partidului nu vor vota Guvernul Mureșan. Decizia a fost prezentată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, drept una „fermă, asumată și ireversibilă”.

Potrivit lui Motreanu, conducerea social-democrată a luat decizia după o ședință de aproximativ 20 de minute. Liberalul consideră că timpul scurt al discuțiilor arată că nu a existat un spațiu real pentru negocieri privind programul de guvernare.

„Cele 20 de minute spun multe despre cât spațiu a existat, în realitate, pentru dialog”, a afirmat Motreanu într-o postare pe Facebook.

Secretarul general al PNL a precizat că Siegfried Mureșan i-a transmis lui Sorin Grindeanu un document care include propunerile formulate de PSD și care, potrivit liberalului, se regăsesc în programul de guvernare depus la Parlament.

Dan Motreanu susține că refuzul PSD de a vota noul guvern este o decizie politică legitimă, dar afirmă că social-democrații trebuie să prezinte în același timp alternativa pe care o propun.

„Este dreptul lor. Dar atunci trebuie să răspundă la întrebarea pe care o ocolesc: Ce pune PSD în loc? Care este majoritatea transparentă pe care o propun? Cu cine strâng cele 233 de voturi necesare?”, a declarat liberalul.

Potrivit acestuia, România are nevoie de o majoritate parlamentară asumată public și de o formulă de guvernare care să poată fi identificată clar.

Motreanu a acuzat PSD că, după ce a contribuit la schimbarea Guvernului Bolojan și la declanșarea crizei politice, respinge și următoarea propunere de guvernare fără să prezinte o soluție alternativă.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a confirmat luni că partidul nu va vota Cabinetul condus de Siegfried Mureșan.

„Rămâne cum am stabilit, PSD își reafirmă dorința de a guverna. Nu cedăm la presiuni mediatice sau la șantaj politic”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a descris propunerea drept „Guvernul Bolojan de rit nou - condus de Siegfried Vasile Mureșan” și a precizat că parlamentarii PSD vor fi prezenți în sală la votul pentru învestirea noului Cabinet.

Astfel, pozițiile celor două partide sunt, în acest moment, diferite: PNL susține formula de guvernare formată în jurul lui Siegfried Mureșan, în timp ce PSD anunță că dorește să guverneze, dar nu susține actuala propunere de Cabinet.

Miza imediată este obținerea majorității necesare pentru învestirea Guvernului Mureșan. Potrivit lui Motreanu, sunt necesare 233 de voturi pentru ca Executivul să primească votul de încredere al Parlamentului.

În acest context, discuțiile dintre partidele parlamentare rămân esențiale pentru identificarea unei formule care să poată obține susținerea legislativă necesară.

PNL, USR și UDMR își asumă, potrivit declarațiilor lui Motreanu, actuala formulă de guvernare. PSD, în schimb, își menține obiectivul de a forma propriul guvern și anunță că nu va vota Cabinetul propus de Mureșan.