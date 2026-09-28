Aflat la Metz, în a treia etapă a vizitei sale oficiale în Franța, Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj puternic liderilor europeni cu privire la conflictele armate care afectează continentul. Suveranul Pontif a subliniat necesitatea unor concesii reale și a unui dialog deschis pentru oprirea ostilităților.

Liderul celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume și-a exprimat profunda îngrijorare față de reizbucnirea războiului pe continentul european și față de pierderile umane constante din rândul populației civile.

„În prezent, din nefericire, războiul reapare, inclusiv în Europa. Un nou masacru inutil care face în fiecare zi nenumărate victime civile”, a deplâns Suvernaul Pontif american în contextul în care numeroase încercări de mediere în vederea opririi Războiului din Ucraina rămân zadarnice. Leon al XIV-lea nu a citat însă în mod explicit Ucraina în discursul său.

În fața unui auditoriu format din înalți oficiali europeni, printre care s-a numărat și președintele francez Emmanuel Macron, Suveranul Pontif a evidențiat importanța negocierilor pragmatice și a renunțării la ambiții rigide.

„Este necesar să ne angajăm într-un dialog răbrdător, să dăm dovadă de curaj în negocieri şi să fim pregătiţi să sacrificăm anumite poziţii pentru binele superior al păcii”, a pledat el în faţa unor oficiali europeni, între care şi preşedinele francez Emmanuel Macron.

În cadrul alocuțiunii susținute în limba franceză, Papa Leon al XIV-lea a criticat dur lipsa de sinceritate din diplomația mondială și accentul pus pe dominare în defavoarea cooperării.

El a îndemnat continentul „să pună capăt” „spiralei” „minciunii şi înşelăciunii” în relaţiile internaţionale. „Azi, relaţiile umane şi între state sunt tot mai barbare”, a denunţat Leon al XIV-lea, care şi-a susţinut discursul în franceză. „Valoare cuvântului dat este dispreţuită. Ne lăudăm mai degrabă cu minciuna şi cu înşelăciunea”. „Europa poate să pună capăt acestei spirale mulţumită respectării celulalt, pe care a ştiut să o cultive şi apere”, a declarat el.

Pentru a depăși criza actuală, Papa a readus în atenție principiile fondatoare ale Uniunii Europene și a cerut măsuri proactive pentru prevenirea altor confruntări armate.

Papa a lăudat „dreptul internaţional şi multilateralismul” drept ”cel mai bun antidot la voinţa de a domina”.

Leon al XIV-lea i-a invocat pe părinţii fondatori ai Europei, pe Robert Schuman (1886-1963) şi pe italianul Alcide De Gasperi (1881-1954) şi a pledat în favoarea unei aplicări ”active” a păcii. „Azi trebuie să ne întrebăm dacă facem cu adevărat eforturi creative pentru a favoriza pacea mondială sau dacă pur şi simplu căutăm să îndiguim hemoragia războiului şi să ne pregătim mai bine de cele care presupunem să vor veni”, a lansat el.

Continuând linia trasată de predecesorul său, Papa Francisc, Suveranul Pontif a abordat și tema migrației, îndemnând la deschidere culturală și respect reciproc între popoare.

Referitor la migraţie, în care urmează poziţia predecesorului său Francisc I, liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume a apreciat că Europa se află în faţa unei „noi etape a lungii sale istorii a întâlnirilor”.

„Trebuie să profităm de amploarea istorică a ceea ce este pe cale să se întâmple, adică o întâlnire fără precedent între popoare şi culturi, care îndeamnă la o redescoprire creativă a rădăcinilor noastre şi, în acelaşi timp, la o ascultare atentă a celuilalt”.