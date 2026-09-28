Cum s-au infiltrat rușii în DIICOT și DNA: Softul cumpărat și în România. Rețeaua care a intrat în sistemele de securitate din Europa

Instituțiile de forță din România, DIICOT și DNA, s-au trezit în mijlocul unui scandal internațional de proporții. Autoritățile de la București au achiziționat „Oxigen Forensics”, softul de criminalistică digitală vândut drept produs american. Dar care, potrivit procurorilor federali din SUA, era controlat din umbră direct de cetățeni ruși.

O investigație explozivă POLITICO arată că softul a pătruns adânc și în instituțiile europene, pe banii UE.

Printre clienții fideli ai acestui sistem se numără chiar structuri de top din România, cel mai probabil DNA și DIICOT, care au făcut achiziții de la această firmă inclusiv în luna septembrie.

Softul este un instrument vital, folosit de anchetatori pentru a extrage informațiile din telefoanele și computrele suspecților.

Departamentul american de Justiție a detonat bomba pe 23 septembrie: directorul executiv al companiei, Lee Reiber, și cetățeanul rus Oleg Sergheevici Davîdov sunt acuzați de conspirație pentru fraudă. Reiber a fost săltat în Idaho și eliberat ulterior pe cauțiune, în timp ce Davîdov a fost capturat pe aeroportul Heathrow din Londra, fix înainte să fugă spre Istanbul.

Anchetatorii americani au scos la iveală schema: cinci ruși trăgeau de fapt sforile companiei prin intermediul unei firme-paravan din Cipru. După ce SUA au lovit Rusia cu sancțiuni dure în 2022, indivizii și-au șters urmele din acte, dar au continuat să conducă afacerea. Mai grav este că aceiași afaceriști controlau MKO Systems, o firmă din Rusia care livra tehnologie similară direct către FSB și Ministerul rus de Interne.

Totuși, Washingtonul a ținut să facă o precizare crucială: deocamdată nu există dovezi că softul ar ascunde coduri malițioase sau că rușii l-ar fi folosit pentru a sparge neautorizat bazele de date ale clienților occidentali.

Caracatița a ajuns până la vârful Uniunii Europene. Documentele POLITICO arată că Oxygen Forensics a fost conectată la cel puțin două mari proiecte europene. Primul, EVIDENCE (2014-2016), a tocat 1,92 milioane de euro din banii europenilor, iar firma a ajuns în aceeași rețea de experți cu Europol, Eurojust și Oficiul European de Luptă Antifraudă. Al doilea, INSPECTr, a rulat până în 2023, ajutând anchetatorii să proceseze date tocmai cu soluțiile dezvoltate de controversata companie.

Comisia Europeană se apără acum, susținând că firma nu a fost membră directă a consorțiilor și nu ar fi primit bani de la Bruxelles, subliniind că entitățile rusești au interzis la fonduri de la începutul invaziei din Ucraina.

Realitatea din teren o contrazice: softul a fost autorizat și cumpărat de polițiile din Germania, Spania, Italia, Polonia și Ungaria.

În Italia, chiar Parchetul din Sassari folosește produsul pentru telefoanele mobile, în timp ce poliția maghiară a parafat un contract de 27.000 de euro valabil până la finalul lui 2025.

Mai mult, printr-un program european de gestionare a frontierelor, softul a ajuns chiar și pe mâinile autorităților din Maroc.

Natalia Krapiva, de la organizația Access Now, a lansat un avertisment dur, cerând suspendarea imediată a softului. Societatea civilă atrage atenția de ani buni asupra legăturilor rusești ale Oxygen Forensics, avertizând asupra riscurilor uriașe pe care le presupune prelucrarea informațiilor strict secrete cu un instrument controlat din umbră de la Moscova.