Divorț după decenii de căsnicie. De ce tot mai multe cupluri aleg să se despartă târziu

Tot mai multe căsnicii se încheie prin divorț după două decenii sau chiar mai mult timp petrecut împreună. În Anglia și Țara Galilor, proporția separărilor legale după cel puțin 20 de ani de căsătorie a depășit-o pe cea a divorțurilor înregistrate după cinci până la nouă ani, interval asociat frecvent cu așa-numita „criză de șapte ani”.

Datele Oficiului Național de Statistică (ONS) arată că, în 2025, aproximativ 26% dintre divorțurile cuplurilor de sex opus au intervenit după minimum două decenii de căsnicie. În schimb, 23% au vizat cupluri căsătorite de cinci până la nouă ani. Statisticile au fost analizate de publicația britanică The Guardian, care a prezentat și explicațiile avocaților specializați în dreptul familiei.

În 2025, autoritățile din Anglia și Țara Galilor au înregistrat 102.879 de divorțuri în rândul cuplurilor de sex opus. Dintre acestea, peste un sfert au implicat persoane care erau căsătorite de cel puțin 20 de ani. Este doar a doua oară, de la începutul înregistrării acestor date, când categoria căsniciilor de lungă durată depășește intervalul de cinci până la nouă ani.

O situație asemănătoare a fost consemnată la mijlocul anilor 1980, după modificarea legislației referitoare la perioada minimă de căsătorie necesară pentru a solicita divorțul. Până recent, statisticile indicau că cele mai multe divorțuri se produceau în intervalul de cinci până la nouă ani de căsnicie.

În 2025, distribuția s-a schimbat, iar căsniciile care au depășit pragul de două decenii au ajuns să reprezinte cea mai mare categorie din totalul divorțurilor.

Unul dintre motivele invocate de avocații specializați în dreptul familiei este dorința părinților de a rămâne împreună până când copiii cresc. Unele cupluri aleg să continue căsnicia, deși relația nu mai funcționează, pentru a evita schimbările pe care despărțirea le-ar putea produce în viața copiilor.

Decizia de divorț este astfel amânată până când aceștia devin independenți și părăsesc locuința familiei. Lisa Pepper, avocată specializată în divorțuri la Osbornes Law, a declarat pentru The Sunday Times că majoritatea cazurilor pe care le întâlnește implică persoane care au fost căsătorite o perioadă îndelungată.

Potrivit acesteia, dorința de a proteja copiii reprezintă un motiv important pentru care unii parteneri continuă să locuiască împreună, chiar dacă relația s-a deteriorat. După ce responsabilitățile legate de creșterea copiilor se reduc, partenerii pot decide să pună capăt căsniciei.

Un alt motiv pentru care separările intervin mai târziu este reprezentat de costurile unui divorț și de cheltuielile necesare pentru întreținerea a două locuințe. Creșterea costului vieții, chiriile, ratele bancare și alte obligații financiare pot determina persoanele care doresc să se despartă să amâne această decizie.

Situația este mai complicată în cazul cuplurilor care au acumulat bunuri comune sau care depind de veniturile ambilor parteneri pentru plata cheltuielilor lunare. Rebecca Aston-Jones, avocată specializată în dreptul familiei la Clarke Willmott, a explicat că presiunea financiară reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea divorțului.

„Unul dintre principalii factori care îi descurajează pe oameni să divorțeze este presiunea financiară semnificativă pe care o implică înființarea și întreținerea a două gospodării separate”, a declarat aceasta.

În aceste condiții, unele cupluri continuă să locuiască împreună sau să rămână căsătorite legal, chiar dacă relația s-a încheiat în fapt.

Datele publicate de ONS la 23 septembrie 2026 arată că durata mediană a căsniciilor încheiate prin divorț a ajuns la 13 ani în Anglia și Țara Galilor. Este cel mai ridicat nivel înregistrat din 1963, anul de la care există această serie statistică. Prin comparație, în 1985, durata mediană a căsniciilor încheiate prin divorț era de numai 8,9 ani.

Creșterea arată că persoanele care ajung să divorțeze au, în general, mai mulți ani de căsnicie în urmă decât în deceniile precedente.

Totuși, statisticile nu demonstrează că toate căsniciile au devenit mai stabile sau că oamenii sunt mai puțin dispuși să se despartă. Ele arată durata căsătoriilor încheiate efectiv prin divorț în perioada analizată.

De asemenea, în 2025 au fost înregistrate 105.002 divorțuri în total, dacă sunt incluse și căsniciile între persoane de același sex. Nivelul rămâne sub cel din anii 1980, 1990 și începutul anilor 2000, când se înregistrau aproximativ 150.000 de divorțuri anual.

Despărțirile după căsnicii îndelungate nu sunt întâlnite doar în Marea Britanie. În Statele Unite, cercetările realizate de Pew Research Center arată că rata divorțurilor în rândul persoanelor mai în vârstă s-a dublat față de anii 1990.

Fenomenul este asociat cu schimbarea percepției asupra căsătoriei și cu diminuarea presiunii sociale de a rămâne într-o relație pe tot parcursul vieții. O analiză a firmei americane de avocatură Weinberger arată că persoanele care au suficientă independență financiară pot avea mai multă libertate de a decide încheierea unei căsnicii.

În același timp, despărțirea la o vârstă înaintată poate avea consecințe economice importante.

Persoanele divorțate se pot confrunta cu o situație financiară mai dificilă decât cele căsătorite sau văduve. Riscurile sunt mai mari în special pentru femei, în timp ce bărbații pot resimți și o scădere a satisfacției legate de viața socială.

Mai multe persoane publice au anunțat în ultimii ani încheierea unor relații care au durat aproximativ două decenii.

Actorul Hugh Bonneville, cunoscut pentru rolul din serialul „Downton Abbey”, s-a despărțit în 2023 de soția sa, Lulu Williams, după 25 de ani de căsnicie. În 2019, Colin Firth și Livia Giuggioli și-au anunțat separarea, după 22 de ani împreună. În 2025, actrița Nicole Kidman și cântărețul Keith Urban s-au despărțit după aproape 20 de ani de căsătorie.

Pe lista cuplurilor cunoscute despre care au apărut informații privind separarea se află și prezentatorii britanici Tess Daly și Vernon Kay, după 22 de ani de căsnicie. Aceste exemple se înscriu în categoria căsniciilor de lungă durată încheiate prin separare, fără ca motivele fiecărui cuplu să poată fi generalizate.

Datele statistice arată însă că despărțirea după 20 de ani de căsnicie a devenit mai frecventă ca pondere în totalul divorțurilor din Anglia și Țara Galilor. Copiii, problemele financiare și schimbarea priorităților personale se numără printre explicațiile prezentate de specialiști.