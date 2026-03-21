Monden

Cele mai scurte căsătorii dintre celebrități. Relații care s-au încheiat după foarte puțin timp

Comentează știrea
Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Unele căsătorii dintre celebrități au durat doar câteva zile sau câteva luni. În multe cazuri, despărțirea a venit înainte de primul an de căsnicie. Printre aceste nume se află actori, cântăreți și vedete de televiziune cunoscute la nivel internațional.

Despărțiri venite la doar câteva zile după nuntă

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este cel al lui Britney Spears și Jason Alexander. Cei doi s-au căsătorit pe 3 ianuarie 2004, la Las Vegas, iar mariajul a fost anulat după 55 de ore. Tot la Las Vegas a avut loc și ceremonia dintre Nicolas Cage și Erika Koike. Actorul a cerut anularea după numai patru zile, la scurt timp după nunta din martie 2019.

După o relație de șase ani, Mario Lopez și Ali Landry s-au căsătorit în aprilie 2004. Totuși, la doar două săptămâni distanță, au depus cererea de divorț. Ani mai târziu, Lopez a confirmat zvonurile potrivit cărora despărțirea s-a produs din cauza faptului că o înșelase pe Ali Landry în timpul petrecerii burlacilor. „M-am îmbătat și am devenit puțin prea prietenos cu o domnișoară”, a scris el, în cartea sa de memorii din 2014, potrivit brides.com.

Mario Lopez și Ali Landry. Sursa foto: Captură video Youtube

Căsnicii care nu au trecut de pragul de 100 de zile

În martie 1994, când Drew Barrymore avea doar 19 ani, ea i-a spus „Da” lui Jeremy Thomas, în vârstă de 31 de ani, în timpul unei petreceri, după doar șase săptămâni de relație. „Totul la noi pare a fi o chestiune de destin”, a declarat Barrymore revistei People despre nunta lor improvizată. Totuși, la puțin peste o lună, cei doi s-au despărțit oficial.

Kim Kardashian și Kris Humphries au avut una dintre cele mai mediatizate despărțiri rapide. La 72 de zile după nunta din august 2011, Kardashian a depus actele de divorț, invocând diferențe ireconciliabile. „Singurul lucru care mă deranjează cu adevărat este când oamenii spun că mariajul meu a fost fals. Cu siguranță, multe lucruri din acea lume nu sunt în întregime reale. Dar relația noastră a fost 100% reală”, a spus Humphries în 2019.

Kim Kardashian și Kris Humphries. Sursa foto: X.com

Căsnicii încheiate după câteva luni

Pamela Anderson și Kid Rock s-au căsătorit în iulie 2006, pe un iaht. Totuși, căsnicia lor a durat aproximativ patru luni, cererea de divorț fiind depusă chiar de vedeta din „Baywatch” în noiembrie 2006. În 2018, Pamela Anderson a dezvăluit că nu mai vorbise cu Kid Rock de la despărțirea lor.

Înainte ca Bradley Cooper să devină cu adevărat celebru, el s-a căsătorit cu actrița Jennifer Esposito, cunoscută pentru rolul jucat în serialul NCIS. Căsnicia, care a fost oficiată într-o ceremonie restrânsă, în sudul Franței, în decembrie 2006, a durat câteva luni, mai exact până pe data de 1 mai 2007. În 2011, Cooper a vorbit deschis despre despărțire, spunând: „A fost pur și simplu ceva ce s-a întâmplat... Partea bună este că amândoi ne-am dat seama de asta.”

Ne puteți urmări și pe Google News

HAI România!

