Actorii cu cele mai multe premii Oscar din istorie

Premiile Oscar reprezintă apogeul recunoașterii în cinematografia mondială. De mai bine de nouă decenii, Academia de Arte și Științe Cinematografice din Hollywood onorează excelența artistică în film, recompensând performanțe excepționale în fața camerei, regie, scenariu și multe alte categorii, potrivit Statista.

Printre toți cei care au urcat pe scena teatrului Dolby din Los Angeles, câțiva actori și actrițe s-au remarcat printr-un palmares impresionant, reușind să câștige mai multe premii Oscar decât majoritatea colegilor lor din industrie.

Katharine Hepburn rămâne, după decenii, simbolul excelenței actoricești feminine. Cu patru Oscaruri pentru „Cea mai bună actriță”, câștigate între 1933 și 1981, Hepburn a demonstrat o longevitate artistică rar întâlnită. Printre filmele care i-au adus aceste distincții se numără „Morning Glory” (1933), „Guess Who’s Coming to Dinner” (1967), „The Lion in Winter” (1968) și „On Golden Pond” (1981).

Stilul său actoricesc era caracterizat de naturalețe, inteligență și o subtilitate care a redefinit rolul femeii în cinematografie, inspirând generații întregi de actrițe.

O altă figură emblematică a cinematografiei, Meryl Streep, a câștigat trei premii Oscar – două pentru „Cea mai bună actriță” („Kramer vs. Kramer”, 1979; „Sophie's Choice”, 1982) și unul pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar” („Adaptation”, 2002).

Streep este recunoscută pentru capacitatea ei de a se transforma complet în personajele pe care le interpretează, de la biografii istorice la roluri dramatice intense, demonstrând un spectru actoricesc uriaș. Peste 20 de nominalizări la Oscar i-au consolidat statutul de „cea mai bună actriță a generației sale”.

În rândul actorilor bărbați, Daniel Day-Lewis deține recordul pentru cele mai multe Oscaruri câștigate în categoria „Cel mai bun actor” – trei trofee pentru performanțele din „My Left Foot” (1989), „There Will Be Blood” (2007) și „Lincoln” (2012).

Cunoscut pentru metoda sa de a se implica complet în fiecare rol, Day-Lewis a fost adesea numit „actorul actorilor”. El se retrage selectiv din filmografie, alegând doar proiecte care îi permit să exploreze în profunzime psihologia și complexitatea personajelor sale.

Actrița Frances McDormand a câștigat patru premii Oscar până în prezent, dintre care trei la categoria „Cea mai bună actriță” („Fargo”, 1996; „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, 2017; „Nomadland”, 2020) și unul pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar” („Almost Famous”, 2000).

McDormand se remarcă prin autenticitate, capacitatea de a reda realitatea personajelor sale fără artificii teatrale, și prin alegerea unor roluri care pun în prim-plan femei complexe, puternice și independente.

Jack Nicholson este unul dintre cei mai premiați actori masculini din istoria Oscarurilor, cu trei trofee: două pentru „Cel mai bun actor” („One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, 1975; „As Good as It Gets”, 1997) și unul pentru „Cel mai bun actor în rol secundar” („Terms of Endearment”, 1983).

De-a lungul carierei sale, Nicholson a devenit un simbol al carismei și al versatilității, reușind să interpreteze atât roluri comice, cât și dramatice, într-un mod memorabil.

Pe lângă numele deja menționate, lista celor cu mai multe premii include actrițe precum Ingrid Bergman și Bette Davis, fiecare cu trei Oscaruri, și actori precum Tom Hanks, care a câștigat două trofee consecutive pentru „Philadelphia” (1993) și „Forrest Gump” (1994).