Oscar 2026: O seară importantă pentru „O bătălie după alta”. Premii și pentru „Sinners” și „Frankenstein”

Paul Thomas Anderson a triumfat ca cel mai bun regizor la premiile Oscar, în timp ce Michael B. Jordan a câștigat premiul pentru cel mai bun actor, iar o categorie s-a încheiat la egalitate, potrivit WSJ. „Sinners” și „One Battle After Another” și-au împărțit statuetele în marea seară de duminică de la Hollywood.

„One Battle After Another” a câștigat duminică șase trofee, inclusiv cele pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor, „Sinners” a obținut patru, iar „Frankenstein” a obținut trei premii pentru crearea sa supranaturală a unui monstru și a lumii sale.

„Sinners” și „One Battle After Another” au fost două opere scrise pentru ecran de regizori care explorează complexitățile trecutului și prezentului Americii. „One Battle After Another” a analizat impactul autorității militarizate - și a început cu un raid armat pentru eliberarea deținuților dintr-un centru guvernamental de imigrare - în timp ce „Sinners” a examinat complexitățile istoriei afro-americane și ștergerea culturii.

Regizorul filmului „One Battle After Another”, Paul Thomas Anderson, și regizorul filmului „Sinners”, Ryan Coogler, au câștigat trofee pentru scenariu adaptat, respectiv scenariu original.

Premiile Oscar au oferit o seară de glume din partea prezentatorului Conan O’Brien și a unui Timothée Chalamet discret, evitând ironiile de pe scenă. Spectacolul a marcat, de asemenea, prima victorie pentru o femeie director de imagine (Autumn Durald Arkapaw pentru „Sinners”) și o rară egalitate la o singură categorie. A existat, de asemenea, un omagiu adus regretatului Rob Reiner și câteva amintiri în acuarelă de la Barbra Streisand pentru regretatul Robert Redford.

Ca întotdeauna, a fost o celebrare a mersului la cinema. De pe scenă, O’Brien l-a atacat pe directorul executiv al Netflix, Ted Sarandos, în acest sens.

Michael B. Jordan a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-una dintre cele mai urmărite curse ale serii. A făcut acest lucru datorită unei performanțe care l-a obligat să interpreteze rolurile duble ale fraților gemeni Smoke și Stack în filmul lui Ryan Coogler, cu vampirii din Delta Mississippi.

Aceasta a fost prima sa victorie și nominalizare la Oscar și a venit după a cincea sa colaborare artistică cu Coogler. Jordan i-a mulțumit regizorului său pentru că i-a oferit „o oportunitate și un spațiu de a fi văzut”. Publicul din Los Angeles a fost încântat: victoria sa a fost întâmpinată cu ovații în picioare.

Jordan i-a lăudat, de asemenea, pe actorii de culoare deschizători de drumuri, precum Sidney Poitier, Denzel Washington și Halle Berry. Jordan a fost un fel de învingător care a venit din urmă. Vedeta din „Marty Supreme”, Chalamet, părea a fi favoritul principal la început, dar victoriile altor actori au zdruncinat competiția.

Înfrângerea lui Chalamet a încununat o noapte dificilă pentru actor, care a evitat puțin noroi aruncat în direcția costumului său alb strălucitor. În monologul de deschidere, O’Brien a folosit o glumă despre îngrijorări legate de falsa siguranță pentru a-l identifica pe Chalamet și una dintre cele mai mari controverse ale sezonului premiilor: „Mi s-a spus că există îngrijorări cu privire la atacuri atât din partea comunității de operă, cât și din partea celei de balet”, a spus O’Brien, privindu-l pe Chalamet. „Sunt pur și simplu supărați că ai omis jazz-ul.”

„Marty Supreme”, care a fost nominalizat la nouă premii, s-a dus acasă cu mâinile goale.

În al doilea an ca gazdă, Conan O’Brien părea că se simte ca acasă când a început monologul său: „Sunt onorat să fiu ultima gazdă umană a Premiilor Academiei”, a spus el, „Anul viitor va fi un Waymo în smoking”.

Ceremonia a început cu o prezentare preînregistrată a filmelor nominalizate. O’Brien, cu machiaj și perucă de groază, semăna cu mătușa Gladys, vrăjitoarea cu părul portocaliu din filmul de groază „Weapons”. Gașca de copii jefuitori din filmul respectiv l-a urmărit pe O’Brien prin scene din filme de la „Marty Supreme” până la o adaptare animată a filmului „KPop Demon Hunters”.

Gazda a menționat că Amazon Studios nu a fost nominalizată la niciun trofeu înainte de a întreba: „De ce site-ul web de pe care comand hârtie igienică nu câștigă mai multe premii Oscar?”

Nu au existat momente politice explicite în discurs, deși O’Brien a făcut referire la scandalul Jeffrey Epstein. Menționând că aceasta a fost prima dată din 2012 când un actor britanic nu a fost nominalizat pentru cel mai bun actor sau actriță, el a glumit: „Un purtător de cuvânt britanic a spus: «Da, dar măcar îi arestăm pedofilii noștri».”

Rob Reiner, legendarul regizor de film, a primit un segment special dedicat în memoria sa. Reiner și soția sa, Michele Reiner, au fost uciși în decembrie anul trecut. El avea 78 de ani, iar soția sa 70.

Segmentul a fost condus de Billy Crystal, un prieten apropiat al lui Reiner și vedeta comediei sale romantice clasice din 1989, „Când Harry a întâlnit-o pe Sally...”. Crystal a început segmentul evidențiind deceniul său de filme de succes, atât apreciate de critici, cât și de succes financiar, precum „This is Spinal Tap”, „Stand By Me”, „The Princess Bride”, „A Few Good Men” și „Misery”.

„Filmele prietenului meu Rob vor dăinui o viață întreagă pentru că erau despre ceea ce ne face să râdem și să plângem și despre ceea ce aspirăm să fim”, a spus Crystal.

Când Michele Singer a intrat în viața lui, a spus Crystal, au devenit un cuplu „de neoprit”. „Pierderea lor este incomensurabilă”, a spus Crystal. Reiner i-a spus de nenumărate ori de-a lungul anilor că a însemnat totul pentru el faptul că munca sa a contat pentru public.

„Tot ce putem spune este, prietene, ce distracție ne-am distrat luând cu asalt castelul”, și-a încheiat Crystal discursul omagial, făcând referire la o replică celebră din „Prințesa Mireasă”.

Apoi, pe scenă au urcat membri ai distribuției filmelor lui Reiner de-a lungul anilor, inclusiv John Cusack, Cary Elwes, Meg Ryan, Demi Moore și Kathy Bates. Comemorarea lui Reiner a fost urmată de un segment care a inclus omagii aduse regretatei Diane Keaton de către Rachel McAdams și regretatului Robert Redford de către Barbra Streisand.

O egalitate la premiile Oscar? „Nu știam că e vorba de așa ceva”, a spus Sam A. Davis în timp ce accepta unul dintre cele două premii Oscar acordate, în mod șocant, pentru cel mai bun scurtmetraj live-action, filmului său „The Singers”. Un moment mai târziu, cineaștii din spatele filmului „Two People Exchanging Saliva” au urcat pe scenă pentru a-și accepta premiul.

S-a dovedit, așa cum a explicat prezentatorul Kumail Nanjiani, că filmele câștigaseră la egalitate. Ocazia este la fel de rară pe cât te-ai aștepta: aceasta marchează a șaptea egalitate din istoria premiilor Oscar. (Ultima a avut loc în 2012, pentru montaj sonor.) „Este ironic că premiul Oscar pentru scurtmetraj va dura de două ori mai mult”, a glumit Nanjiani.

O altă surpriză a serii: legenda Vogue, Anna Wintour, a văzut lumina zilei, cel puțin pentru o clipă. Când a prezentat premiul Oscar pentru designul costumelor, Wintour a apărut fără ochelarii ei de soare ce-i sunt semnul distinctiv, alături de Anne Hathaway, într-o avanpremieră pentru viitorul film al lui Hathaway, „The Devil Wears Prada 2”. Actrița a întrebat-o pe Wintour ce părere are despre rochia ei, la care Wintour și-a pus ochelarii de soare – și a spus pe tonul ei cel mai rece – și a spus: „Și nominalizații sunt...”.

O’Brien a păcălit studiourile de la Hollywood care insistau ca regizorii să repete punctele din intrigă pentru a facilita urmărirea ritmului de către publicul care urmărea două ecrane de acasă. Apoi, el și Sterling K. Brown au reconstituit faimoasa scenă la pian „dintre toate barurile de gin” cu Rick și Sam din „Casablanca”. O’Brien și Brown își aminteau unul altuia unde se aflau și ce se întâmpla. „Al Doilea Război Mondial”, a spus Brown în rolul lui Sam, „ăla e cel cu Hitler, nu?”