A murit Robert Redford. Marele actor avea 89 de ani. Drama care i-a schimbat viața

Robert Redford a murit la 89 de ani. Anunțul a fost făcut de către publicista sa, Cindi Berger. „Robert Redford a murit pe 16 septembrie 2025, la reședința sa din Sundance, în munții statului Utah – locul pe care l-a iubit, înconjurat de cei dragi. Va fi foarte dorit”, a transmis Berger pentru CNN: „Familia solicită respectarea intimității”.

Redford a devenit celebru pentru rolurile sale din filmele „Butch Cassidy și Sundance Kid” și „All the President’s Men”, dar a fost și un regizor apreciat, cunoscut pentru pelicule precum „Ordinary People” și „A River Runs Through It”.

Pasiunea sa pentru film l-a determinat să înființeze Sundance Institute, organizație nonprofit care sprijină filmul și teatrul independent, renumită pentru festivalul anual de film Sundance.

Redford a fost, de asemenea, un activist dedicat mediului. Stabilit în Utah încă din 1961, a condus numeroase eforturi pentru conservarea peisajului natural al statului și al vestului american.

Actorul a continuat să joace și în anii săi târzii, reîntâlnindu-se cu Jane Fonda în filmul Netflix din 2017 „Our Souls at Night”. În 2018, a jucat în „The Old Man & the Gun”, pe care l-a considerat ultimul său film, deși nu a intenționat să se retragă complet.

În octombrie 2020, Redford a exprimat îngrijorarea sa pentru lipsa de acțiune privind schimbările climatice în contextul incendiilor devastatoare din vestul SUA. În aceeași lună, fiul său David James Redford, în vârstă de 58 de ani, a murit din cauza cancerului. David, al treilea dintre cei patru copii ai lui Robert și ai fostei soții Lola Van Wagenen, îi urmase pe tatăl său în activism, cinematografie și filantropie.

Născut în 1936, în Santa Monica, California, Redford a crescut într-o familie modestă și a fost atras de lecturi despre mitologie greacă și romană. După ce și-a pierdut mama în 1955 și a fost exmatriculat de la Universitatea din Colorado, a lucrat temporar la Standard Oil înainte de a pleca în Europa pentru studii artistice.

La întoarcerea în SUA, Redford a studiat teatru la American Academy of Dramatic Arts din New York, unde a fost încurajat de profesori să continue actoria, în ciuda timidității și dificultăților inițiale. În 1959, a debutat în televiziune, iar cariera sa a urcat rapid după succesul de pe Broadway în „Barefoot in the Park” în 1963.

Redford și familia s-au mutat în Utah în 1961, unde a cumpărat două acri de teren și și-a construit singur o cabană, descoperind acolo dragostea pentru natură și viața în mijlocul peisajului sălbatic.

Cariera sa de actor a explodat în 1969 odată cu rolul alături de Paul Newman în „Butch Cassidy și Sundance Kid”, filmul care a câștigat patru premii Oscar. Cei doi actori au devenit prieteni pe viață și au colaborat din nou în „The Sting” (1973), câștigător al Oscarului pentru Cel Mai Bun Film.