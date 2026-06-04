Atunci când un șofer este oprit în trafic, apare frecvent convingerea că polițistul ar trebui să prezinte o serie de documente suplimentare pentru a justifica controlul. În realitate, legea nu prevede o obligație generală de a prezenta documente precum ordinul de serviciu sau actele de omologare ale radarului în momentul opririi. Aceste informații țin de organizarea internă a instituției și de verificări tehnice realizate la nivel instituțional. În practică, elementele care confirmă în mod clar dreptul polițistului de a efectua controlul sunt legitimația de serviciu și însemnele oficiale ale Poliției Române.

În ceea ce privește utilizarea radarului, verificarea tehnică și omologarea aparatului nu sunt responsabilitatea polițistului aflat în teren, ci țin de proceduri instituționale realizate periodic de structurile abilitate.

Din acest motiv, șoferul nu poate solicita pe loc documentele de omologare sau buletinele de verificare metrologică, acestea fiind relevante mai ales în cazul în care sancțiunea este contestată în instanță, unde instituția trebuie să dovedească legalitatea echipamentului utilizat.

Ordinul de serviciu este un document cu caracter intern, care ține de organizarea activității poliției și nu este destinat verificării de către participanții la trafic. Prin urmare, acesta nu face parte din categoria documentelor care trebuie prezentate în timpul unui control rutier obișnuit.

Pe de altă parte, șoferul este obligat să prezinte la solicitarea polițistului actele necesare circulației pe drumurile publice, respectiv actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și polița RCA, care poate fi prezentată și în format electronic. În funcție de situație, pot fi cerute și alte documente legate de natura transportului sau de activitatea desfășurată.

Conducătorul auto are dreptul să fie informat cu privire la motivul opririi și la fapta constatată, iar polițistul este obligat să ofere explicații clare despre sancțiunea aplicată. De asemenea, șoferul are dreptul să cunoască identitatea agentului, să primească procesul-verbal întocmit și să formuleze obiecțiuni în momentul constatării, dacă consideră necesar.

În plus, orice sancțiune poate fi contestată în instanță în termenul prevăzut de lege, unde pot fi analizate inclusiv aspectele tehnice ale măsurătorii.

În timpul unui control, polițistul nu poate solicita documente care nu au legătură cu circulația rutieră și nu poate efectua verificări fără un temei legal clar. De asemenea, sancțiunea trebuie explicată și consemnată într-un proces-verbal, iar șoferul are dreptul să își exprime punctul de vedere în momentul întocmirii acestuia.

În practică, elementele care confirmă în mod clar calitatea și dreptul polițistului de a efectua controlul sunt legitimația de serviciu și însemnele oficiale ale Poliției Române.

Controlul #vehiculelor este o măsură polițienească ce constă în verificarea exteriorului și interiorului unui vehicul sau a altui mijloc de transport ori a componentelor acestora.

Polițistul are dreptul să ia această măsură în următoarele situații:

- există indicii temeinice că vehiculul a fost folosit la săvârșirea unor infracţiuni, în interiorul lui se află persoane urmărite sau transportă bunuri sau valori provenite din săvârşirea unor fapte ilicite;

- conducătorul vehiculului a încălcat o normă rutieră sau are o atitudine care creează suspiciuni cu privire la starea psiho-fizică, legalitatea documentelor vehiculului, pasagerii sau bunurile aflate în vehicul;

- conducătorul vehiculului nu este cooperant, nu respectă indicațiile polițistului; au fost instituite măsuri speciale de protecție (carantină, protejarea unor locuri, izolarea unor zone unde s-au produs catastrofe etc.)”, se arată pe pagina de Facebook a Poliției Române.