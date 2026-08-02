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Noi amenzi pentru călătorii STB. Lista obiceiurilor sancționate

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Noi amenzi pentru călătorii STB. Lista obiceiurilor sancționateSTB. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Călătorii care vorbesc la telefon pe speaker, ascultă muzică fără căști, fac mizerie sau vandalizează vehiculele STB riscă să fie amendați în București. Directorul general al Societății de Transport București, Andrei Bighea, a anunțat că vor fi organizate echipe mixte de controlori și polițiști locali pentru verificarea respectării regulamentului.

Echipe mixte de control în mijloacele de transport în comun

Andrei Bighea a declarat că STB pregătește o campanie prin care călătorii vor fi informați despre comportamentele care provoacă disconfort în autobuze, tramvaie și troleibuze.

Printre faptele vizate se numără deteriorarea vehiculelor, murdărirea acestora, convorbirile telefonice purtate cu difuzorul pornit și ascultarea muzicii fără căști.

„Rugămintea mea este să înceteze să mai facă aceste lucruri (să strice, să vandalizeze în autobuze – n.r.). Mă bazez în continuare că există totuși bun simț și un anumit grad de civilizație. Mai este și o altă mare problemă. Faptul că mulți uită să-și pună căștile, vorbesc pe speaker la telefon, și creează un disconfort celorlalți pasageri. O să facem o campanie, ca să conștientizeze că nu așa se circulă pe mijloacele de transport. O sa facem echipe mixte, controlori și polițiști locali”, a declarat Andrei Bighea în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

Polițiștii locali ar urma să participe la controale alături de angajații STB și să aplice sancțiuni în situațiile prevăzute de regulament.

Controlor STB

Sursa foto: Facebook/Stelian Bujduveanu

Ce prevede regulamentul STB

Directorul general al companiei a afirmat că normele necesare pentru sancționarea comportamentelor necorespunzătoare există deja. Măsurile urmează să fie aplicate cu sprijinul Poliției Locale.

„Se pot da amenzi, cu Poliția Locală, există un regulament. Încercăm să facem echipe mixte, care vor lua măsuri”, a mai declarat Andrei Bighea.

STB vrea mai multe benzi unice în București și Ilfov

Andrei Bighea a vorbit și despre necesitatea extinderii benzilor dedicate mijloacelor de transport în comun. Acesta consideră că numărul actual al benzilor unice nu este suficient și urmează să discute cu reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov despre identificarea unor noi trasee.

„Nu sunt suficiente (benzi unice – n.r.). Și am avut discuții și cu fostul director TPBI și urmează să am o discuție și cu actualul săptămâna viitoare să încercăm să mai identificăm astfel de benzi. Eu sunt una dintre persoanele către circulă cu STB-ul și am văzut ce înseamnă să te urci într-un vehicul care circulă pe bandă unică.

Am plecat de la Televiziune și am vrut să ajung în AFI. Am mers pe bandă unică pe tot ce înseamnă Dorobanți, apoi m-am urcat în tramvai (linia 1 – n.r.) și am ajuns în AFI în 20 de minute față de 40 – 50 cât aș fi făcut dacă aș fi mers cu mașina”, a declarat Andrei Bighea în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”.

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