La o zi după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat inițierea procedurii de insolvență a STB, compania pune în aplicare programul de plecări voluntare. Directorul Andrei Dinculescu-Binghea a anunțat că înscrierile încep miercuri, 22 iulie, și sunt destinate angajaților care aleg să părăsească societatea din proprie inițiativă. Potrivit conducerii STB, cei vizați vor beneficia de un pachet compensatoriu echivalent cu șase salarii medii brute la nivelul companiei.

Directorul STB afirmă că programul de plecări voluntare reprezintă una dintre măsurile incluse în planul de reorganizare și are rolul de a le oferi angajaților o alternativă înainte de adoptarea altor decizii privind restructurarea.

„Demarăm oficial Programul de Plecări Voluntare din cadrul STB. Este o măsură din procesul de reorganizare a societății și pornește de la un principiu simplu: înaintea altor decizii, trebuie să oferim o alternativă celor care doresc, din proprie inițiativă, să încheie raporturile de muncă în condiții financiare avantajoase”, a anunțat conducerea.

Acesta a adăugat că programul este destinat unui număr de cel mult 200 de salariați și că, încă înainte de lansarea oficială, au fost primite câteva zeci de solicitări de înscriere.

Chiar înainte de lansarea oficială a programului, am primit deja câteva zeci de solicitări din partea salariaților interesați. Pentru a asigura însă un tratament egal, o procedură transparentă și o evidență corectă, vor fi luate în calcul numai cererile înregistrate începând de mâine, după comunicarea oficială a programului”, arată directorul STB.

Totuși, pentru a asigura o procedură unitară și transparentă, vor fi luate în considerare doar cererile înregistrate după comunicarea oficială a programului. Angajații care și-au exprimat anterior intenția de a participa vor trebui să depună o nouă solicitare în perioada stabilită.

Conducerea societății subliniază că programul este strict voluntar și că nimeni nu va fi obligat să participe.

În cazul în care numărul cererilor eligibile va depăși plafonul de 200 de locuri, departajarea se va face în ordinea înregistrării solicitărilor.

Totodată, directorul susține că fiecare cerere va fi analizată individual, în funcție de postul ocupat. STB arată că solicitările angajaților care ocupă funcții considerate esențiale pentru desfășurarea transportului public sau posturi care nu sunt vizate de reorganizare pot fi respinse, pentru a evita afectarea activității companiei.

Perioada de înscriere în program este de patru zile lucrătoare de la data comunicării oficiale.

Directorul societății susține că programul de plecări voluntare are scopul de a diminua efectele sociale ale reorganizării și de a le oferi angajaților care aleg să plece condiții financiare mai avantajoase.

Potrivit acestuia, reorganizarea trebuie realizată cu reguli clare, transparență și responsabilitate, iar decizia de înscriere în program trebuie luată fără presiuni și după evaluarea tuturor consecințelor.

Programul de plecări voluntare este lansat după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat, marți, inițierea procedurii de insolvență pentru STB. Proiectul propus de primarul general Ciprian Ciucu a fost adoptat cu 39 de voturi favorabile, în timp ce șapte consilieri generali s-au abținut.

Primarul Capitalei a declarat că insolvența este singura soluție prin care compania poate fi protejată de executările silite, blocarea conturilor și acumularea unor noi penalități.

Conform datelor prezentate de edil, STB a încheiat anul 2025 cu datorii de aproximativ 1,72 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 1,49 miliarde de lei reprezintă obligații către ANAF, iar aproximativ 402 milioane de lei sunt penalități.

Ciprian Ciucu a susținut că fostele conduceri ale companiei nu au virat integral către stat, începând din perioada 2019-2020, TVA-ul, impozitul pe venit și contribuțiile sociale reținute de la angajați.