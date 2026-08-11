România este prezentă și în 2026 pe harta mondială „Blue Flag”, certificarea internațională acordată plajelor care respectă standarde ridicate privind protecția mediului, calitatea apei, siguranța și serviciile oferite turiștilor. Cinci plaje de pe litoralul românesc au obținut eticheta, iar o nouă plajă se pregătește să intre în program din 2027, potrivit Ministerului Economiei.

Reprezentanții Ministerului aunanunțat că România continuă să fie prezentă pe harta mondială „Blue Flag”, un program internațional dedicat promovării protecției mediului și dezvoltării durabile a zonelor de coastă.

„România este prezentă şi în 2026 pe harta mondială „Blue Flag”, un program internaţional care promovează protecţia mediului la cel mai înalt standard şi dezvoltarea durabilă a zonelor litorale”, anunţă, marţi, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, într-o postare pe Facebook.

Cele cinci plaje din România care au primit eticheta „Blue Flag” în 2026 sunt:

Axxis Nova – Năvodari

Phoenicia – Năvodari

Azur – Eforie Sud

Citadel – Eforie Sud

Phoenicia Blue View – Olimp.

Obținerea etichetei presupune respectarea unui set complex de condiții. În total, sunt analizate 33 de criterii generale și imperative, grupate în patru domenii principale.

Evaluarea urmărește educația și informarea turiștilor cu privire la protecția mediului, calitatea apei de îmbăiere, managementul mediului, dar și aspectele legate de securitate și serviciile disponibile pe plajă.

O nouă plajă de pe litoralul românesc ar putea intra pe lista „Blue Flag” începând de anul viitor. Plaja Dharma din Eforie Sud se află deja în etapa pilot a programului.

„Un nou candidat se pregăteşte pentru ediţia din 2027. Plaja Dharma din Eforie Sud se află în faza pilot a programului, perioadă în care trebuie să se pregătească pentru îndeplinirea criteriilor necesare obţinerii certificării”, anunţă oficialii ministerului.

Etapa pilot îi oferă administratorilor plajei timpul necesar pentru a implementa măsurile și pentru a demonstra că sunt respectate condițiile impuse de program.

„Steagul Albastru” este un program internațional voluntar lansat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu (FEE). Distincția poate fi acordată plajelor, porturilor de agrement și navelor de agrement care respectă standardele programului și contribuie la dezvoltarea unui turism sustenabil.

În România, programul a fost introdus în 2004. Criteriile sunt verificate anual de Juriul național, din care fac parte reprezentanți ai autorităților publice centrale și ai organizațiilor din domeniul turismului.

Prezența pe lista „Blue Flag” reprezintă pentru administratorii plajelor o recunoaștere a respectării unor standarde internaționale privind protecția mediului, siguranța turiștilor și calitatea serviciilor oferite.