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Transportul public blocat lovește economia din Alba Iulia. Companiile cer soluții urgente

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Transportul public blocat lovește economia din Alba Iulia. Companiile cer soluții urgenteTransport public Sibiu / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Suspendarea transportului public din Alba Iulia și din zona metropolitană a creat un blocaj major de mobilitate, cu efecte care depășesc nivelul disconfortului zilnic al navetiștilor. Lipsa curselor afectează deja companiile, angajații și ritmul economic al întregii comunități, iar mediul privat cere soluții urgente.

Transportul suspendat pune presiune pe angajați și companii

Unul dintre cei mai mari angajatori din Alba Iulia, APULLUM SA, a transmis un apel public către autorități, avertizând că oprirea transportului public a ajuns într-un punct critic. De la 17 iunie, municipiul nu mai are transport local, iar de la începutul acestei săptămâni au fost suspendate și cursele din zona metropolitană, care legau Alba Iulia de 12 comune și un oraș.

Pentru companie, situația se traduce prin dificultăți majore în asigurarea prezenței angajaților la locul de muncă.

„O parte importantă dintre colegii noștri fac naveta zilnic din Alba Iulia și din localitățile învecinate. Întreruperea transportului public îi pune în imposibilitatea de a ajunge la serviciu și, implicit, pune companiile în situația de a căuta, de pe o zi pe alta, soluții pentru o problemă care nu poate fi rezolvată individual și pe termen lung de către mediul privat”, a transmis compania printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare. 

Mediul privat nu poate înlocui infrastructura publică

Reprezentanții APULUM SA subliniază că firmele pot interveni doar limitat pentru a sprijini angajații, însă nu pot substitui un sistem public de mobilitate. Criza transportului riscă să afecteze productivitatea, organizarea internă și, în final, economia locală. Compania avertizează că problema depășește nivelul unei situații punctuale și poate deveni rapid o vulnerabilitate economică pentru întreg județul Alba.

În acest context, APULUM SA solicită autorităților locale și județene să identifice urgent o soluție care să permită reluarea transportului public, fără a intra în dispute instituționale sau în căutarea vinovaților. Prioritatea, spun reprezentanții companiei, este ca oamenii să poată ajunge la serviciu.

„Nu dorim să stabilim vinovați și nu dorim să intrăm în disputa dintre instituții sau operatori. Dorim autobuze care să circule și oameni care să poată ajunge la serviciu”, se arată în mesajul transmis de companie.

Apel la solidaritate în mediul economic

Compania invită și alți angajatori din Alba Iulia și din județ să se alăture apelului, argumentând că transportul angajaților nu este doar o problemă individuală, ci una care privește întreaga comunitate. Lipsa mobilității afectează simultan companiile, angajații și economia locală, iar vocea mediului privat trebuie să fie auzită în procesul de găsire a unei soluții.

„Facem apel la dialog, responsabilitate și, mai ales, la o soluție imediată. Pentru că oamenii trebuie să poată ajunge la serviciu, iar companiile trebuie să își poată continua activitatea”, subliniază reprezentanții companiei pe pagina de Facebook.

Sursa foto: Facebook / Apullum

 

 

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