O parte dintre mărfurile occidentale destinate Rusiei ar fi trecut prin Maldive înainte de a ajunge la Moscova, inclusiv produse cu dublă utilizare, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Valoarea mărfurilor transportate prin această rută s-ar ridica la sute de milioane de dolari. Investigația se bazează pe documente de transport aerian, manifeste de marfă și corespondența unor companii de logistică.

Jurnaliștii au discutat, de asemenea, cu oficiali occidentali. Informațiile au fost relatate și de TV Rain. Potrivit sursei, unele produse provenite din Statele Unite, Europa și China sunt transportate până la aeroportul din Malé, capitala Maldivelor.

Mărfurile nu sunt declarate oficial ca fiind importate în Maldive. După verificări vamale limitate, acestea sunt transferate pentru transportul aerian către Rusia.

O parte dintre produse ar fi încărcate ulterior pe cursa zilnică operată de compania „Aeroflot” către Moscova. Documentele de transport sunt schimbate, iar noua variantă nu mai menționează vânzătorul inițial și țara de origine a mărfurilor.

Astfel, traseul comercial al produselor poate deveni mai dificil de urmărit după plecarea acestora din Maldive.

După intrarea în Rusia, o parte dintre mărfurile transportate pe această rută ar ajunge la companii aflate sub sancțiuni occidentale.

Printre acestea se află compania aeriană S7 Airlines și structurile sale care asigură mentenanța aeronavelor.

The Wall Street Journal a identificat printre produsele transportate prin Maldive microcipuri, echipamente optice, dar și nituri și șuruburi de înaltă rezistență destinate industriei aerospațiale.

Unele dintre aceste produse pot avea atât utilizări civile, cât și militare, ceea ce le încadrează în categoria bunurilor cu dublă utilizare.

Investigația oferă și un exemplu concret privind traseul unor echipamente produse de compania germană Kraemer Mining.

În mai 2024, produsele au fost expediate de la Düsseldorf către Malé. Ulterior, acestea au plecat spre Moscova cu un zbor operat de „Aeroflot”.

În primul document de transport apăreau compania Kraemer Mining și originea produselor. În documentul întocmit pentru transportul ulterior, aceste informații nu mai figurau.

Destinatarul era indicată compania „Grupa de companii Tehno” din Krasnoiarsk.

Cazul este prezentat de The Wall Street Journal drept un exemplu al modului în care documentele pot fi modificate pe parcursul traseului comercial, făcând mai dificilă identificarea originii reale a mărfurilor.

Statisticile vamale din Maldive contrastează puternic cu datele privind comerțul înregistrat de Rusia.

Potrivit administrației vamale din Maldive, între 2022 și 2025, exporturile oficiale către Rusia au constat în ton în valoare de aproximativ 2.300 de dolari și produse tipărite în valoare de 25 de dolari.

În schimb, datele comerciale rusești colectate de compania Import Genius indică o creștere puternică a importurilor declarate din Maldive.

Valoarea acestora a crescut de la mai puțin de șapte milioane de dolari în 2021 la peste 630 de milioane de dolari în 2022.

În 2024, importurile au însumat aproximativ 160 de milioane de dolari, potrivit datelor citate de TV Rain.

Diferența majoră dintre statisticile oficiale ale Maldivelor și datele comerciale rusești ridică noi semne de întrebare cu privire la traseul real al mărfurilor și la rolul pe care îl joacă insula în aprovizionarea Rusiei după introducerea sancțiunilor occidentale.