Nicușor Dan, la CNN, despre oprirea războiului: Rusia nu este pregătită

Rusia nu este pregătită în acest moment pentru negocieri care să ducă la oprirea războiului din Ucraina, susține Nicușor Dan, într-un interviu acordat CNN. Șeful statului a vorbit despre continuarea sprijinului pentru Kiev și a sancțiunilor împotriva Moscovei, în contextul dificultăților economice cu care se confruntă Rusia.

Întrebat dacă Rusia este pregătită „cu adevărat” să intre în negocieri pentru încheierea războiului, Nicușor Dan a răspuns direct.

„În acest moment, nu.” Președintele a afirmat că, în aceste condiții, statele occidentale trebuie să continue sprijinul acordat Ucrainei și presiunea economică asupra Rusiei. „Trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina și să impunem sancțiuni Rusiei”, a declarat Nicușor Dan.

În opinia șefului statului, evoluția economiei ruse ar putea influența, în timp, poziția Moscovei în privința negocierilor.

„Cred că economia rusă suferă și acesta este un motiv bun pentru ca Rusia să ajungă, la un moment dat, la negocieri. Nu văd acel moment acum, dar sper să vină destul de curând”, a spus președintele.

Declarațiile președintelui României apar într-o perioadă în care Statele Unite încearcă din nou să găsească o formulă de negociere între Rusia și Ucraina.

Demersurile Washingtonului au fost blocate timp de mai multe luni. La începutul lunii septembrie, administrația Trump i-a trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev, într-o nouă încercare de relansare a discuțiilor.

Ulterior, Kremlinul a transmis că nu exclude reluarea unor negocieri tripartite Rusia-Ucraina-SUA, însă până în prezent nu s-a ajuns la un progres decisiv.

Un nou subiect de discuție a apărut marți, 22 septembrie, la New York, unde Volodimir Zelenski și Donald Trump s-au întâlnit în marja Adunării Generale a ONU. Cei doi au discutat inclusiv despre posibilitatea unui armistițiu limitat în privința atacurilor asupra infrastructurii energetice.

După întâlnire, Zelenski a afirmat că Ucraina este dispusă să accepte diferite formule pentru oprirea reciprocă a atacurilor asupra obiectivelor energetice. Atacurile aeriene ale celor două părți au continuat însă, iar până acum nu există un acord general pentru oprirea războiului.

Situația economiei ruse a fost unul dintre argumentele invocate de Nicușor Dan atunci când a vorbit despre posibilitatea ca Moscova să accepte, la un moment dat, negocieri. Ministrul rus de Finanțe, Anton Siluanov, a declarat pe 21 septembrie că deficitul bugetar al Rusiei este estimat să ajungă la aproximativ 3% din PIB în 2026. Nivelul este aproape dublu față de cel de 1,6% planificat inițial.

Guvernul rus a majorat taxele pentru a putea acoperi cheltuielile suplimentare, inclusiv costurile generate de operațiunile militare și de apărarea aeriană.

În același timp, Moscova intenționează să împrumute mai mult decât estimase inițial, în condițiile în care costurile de finanțare au crescut pe fondul dobânzilor ridicate. Veniturile obținute din petrol continuă însă să reprezinte o sursă importantă de finanțare pentru Kremlin.

Statele occidentale încearcă, în paralel, să mărească presiunea asupra acestor venituri. Statele Unite au promovat în septembrie un nou pachet de sancțiuni care vizează industria energetică și industria de apărare din Rusia, dar și așa-numita „flotă din umbră”, folosită pentru exporturile de petrol în pofida restricțiilor occidentale. Kremlinul susține că introducerea unor sancțiuni suplimentare îngreunează procesul de negociere.

Președintele României a vorbit în interviul acordat CNN și despre ajutorul acordat Kievului și a afirmat că acesta trebuie să continue.

„Ucraina este un stat independent care a fost atacat și trebuie să o sprijinim”, a spus Nicușor Dan.

România a fost implicată atât în sprijinirea refugiaților ucraineni, cât și în tranzitul mărfurilor și cerealelor provenite din Ucraina, mai ales după ce atacurile rusești au redus capacitatea Kievului de a utiliza unele dintre propriile porturi.

Rutele de transport de la Dunăre au devenit din nou importante în 2026. În luna august, Rusia a atacat infrastructura portului ucrainean Ismail, aflat în apropierea frontierei cu România, într-o perioadă în care exporturile Ucrainei erau deja afectate de problemele de securitate din Marea Neagră.

O altă temă abordată de Nicușor Dan a fost apărarea antiaeriană și numărul insuficient de interceptoare disponibile pentru Ucraina și statele europene.

Președintele a afirmat că problema nu este legată doar de disponibilitatea statelor occidentale de a oferi Ucrainei astfel de mijloace, ci și de capacitatea industriei de apărare de a produce într-un ritm suficient muniție și interceptoare.

„Nu este o problemă a voinței, este o problemă de producție. Cu toții nu am fost pregătiți pentru asta”, a afirmat Nicușor Dan în interviul pentru CNN.

Nevoia unor capacități suplimentare de apărare aeriană a crescut odată cu intensificarea atacurilor cu drone și rachete.

Reuters relata pe 22 septembrie că Rusia folosește la scară mai largă drone Shahed cu propulsie cu reacție. Acestea sunt mai rapide decât variantele clasice și mai dificil de interceptat cu mijloacele utilizate împotriva dronelor cu elice.