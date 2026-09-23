Evenimentele recente din politica americană readuc în atenția publică problema influenței străine la cel mai înalt nivel. Senatorul republican John Curtis a solicitat oficial marți deschiderea unei anchete în Congresul Statelor Unite referitoare la finanțarea festivităților de nuntă ale lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american. Petrecerea a fost susținută financiar de un om de afaceri din Rusia, aspect ce a stârnit controverse majore pe scena politică din Washington, conform AFP.

Reacția senatorului din Utah nu a întârziat să apară în spațiul public, acesta criticând dur natura acestui cadou de nuntă.

„Un prăjitor de pâine este un cadou de nuntă. O petrecere pe o insulă privată de către unul dintre oligarhii lui Putin este altceva”, acuză pe reţele de socializare John Curtis, un ales din Utah.

Inițiativa senatorului republican vine pe fondul crescând al presiunilor din interiorul propriului partid împotriva acestui gest. Săptămâna trecută, Donald Trump Jr. și soția sa, Bettina Trump, au confirmat pe platforma Instagram că ”scumpul (lor) prieten” Umar Kremlev le-a ”oferit foarte generos două seri incredibile” de festivități în insulele Bahamas, în luna mai.

În încercarea de a stinge polemica privitoare la posibilele riscuri de influență străină asupra familiei prezidențiale, Donald Trump a oferit vineri explicații publice, susținând că fiul său a achitat ulterior contravaloarea evenimentului.

„Unul dintre prietenii săi a organizat o petrecere de nuntă. Este un lucru foarte obişnuit. Am auzit vorbindu-se despre multe persoane care organizează petreceri de nuntă. Eu însumi am organizat multe”, a declarat Donald Trump.

În completarea declarațiilor sale, președintele a subliniat că problema financiară a fost remediată. „Dacă am înţeles bine, el l-a ramburdat”, a anunţat el.

În ciuda precizărilor făcute de la nivel înalt, scandalul a continuat să ia amploare. Marți, John Curtis a adresat o scrisoare oficială conducerii Comisiei Judiciare a Senatului prin care solicită acțiuni ferme și audierea fiului președintelui.

„Cer respectuos Comisiei Judiciare a senatului să lanseze o anchetă cu privire la folosirea relaţiilor familiei prezidenţiale în scopul unor câştiguri financiare private, tratamente preferenţiale sau obţinerii unui acces şi mai mare din partea unor interese interne sau străine”, scrie John Curtis într-o scrisoare adresată şefilor Comisiei.

Demersul republicanului a primit imediat susținere din tabăra democrată. Senatorul Dick Durbin, principalul reprezentant democrat din Comisia Judiciară, sprijină oficial solicitarea de investigație parlamentară. „Corupţia la cel mai înalt nivel al statului nu ar trebui să fie tolerată niciodată”, declară el, citat într-un comunicat.

Pe lângă investigarea fiului președintelui, John Curtis a solicitat în aceeași scrisoare și reluarea anchetei parlamentare privitoare la afacerile lui Hunter Biden, fiul fostului președinte democrat Joe Biden.

Deși Donald Trump a preluat controlul ferm asupra republicanilor din Congres odată cu revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, coeziunea partidului începe să fie testată. În ultimele luni, un număr tot mai mare de aleși din majoritatea republicană contestă deciziile președintelui, solicitând o transparență sporită în dosarul Epstein sau cerând oprirea războiului din Iran.