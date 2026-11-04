Ministerul Educației a prezentat lista finală a școlilor care au fost selectate pentru a primi finanțare printr-un program destinat prevenirii analfabetismului funcțional și reducerii abandonului școlar. Peste 650 de unități de învățământ vor beneficia de fonduri, iar programul îi va include pe toți elevii din ciclul primar ai școlilor selectate.

Finanțarea este acordată prin proiectul PRIMII – Program pentru Reușita Învățământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenție, destinat unităților de învățământ în care riscul de părăsire timpurie a școlii și de abandon școlar este ridicat.

„Peste 650 de şcoli vor primi finanţare pentru activităţi de prevenire a analfabetismului funcţional şi a abandonului şcolar, prin proiectul PRIMII - Program pentru Reuşita Învăţământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenţie. A fost publicată lista finală a proiectelor selectate pentru finanţare”, a transmis, miercuri, Ministerul Educației.

Potrivit ministerului, vor fi incluși în program toți elevii din ciclul primar ai unităților de învățământ selectate, atât din școlile cu personalitate juridică, cât și din structurile arondate acestora.

Sunt vizate unitățile de învățământ încadrate în categoriile de risc mare și foarte mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar. Clasificarea a fost realizată pe baza datelor din Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) și a indicelui UNICEF privind gradul de marginalizare comunitară.

Proiectele au fost selectate în funcție de punctajele obținute, în ordine descrescătoare, cu respectarea criteriilor de departajare stabilite prin metodologia aprobată prin Ordinul ministrului Educației nr. 5.798/2026. Selecția a fost realizată în limita bugetului disponibil pentru sesiunea 2026-2027.

Fondurile vor putea fi utilizate pentru mai multe tipuri de activități menite să îi sprijine pe elevii din ciclul primar și să prevină dificultățile școlare.

Printre cheltuielile eligibile se numără:

lecții individualizate și activități de recuperare a materiei;

asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect;

activități extracurriculare și extrașcolare;

achiziționarea de materiale didactice pentru orele remediale și activitățile de sprijin;

resurse educaționale;

consiliere și orientare școlară pentru elevi;

consiliere parentală și servicii de terapie.

Pentru școlile care au fost admise la finanțare, Ministerul Educației și Cercetării va încheia acorduri de finanțare cu unitățile de învățământ beneficiare.

Ministerul Educației anunță că unitățile de învățământ care au primit statut de rezervă ar putea obține, la rândul lor, finanțare, dacă vor deveni disponibile fonduri.

„Proiectele având statut de rezervă pot fi finanţate, în ordinea din listă, în situaţia în care se disponibilizează fonduri ca urmare a retragerii, renunţării sau neîncheierii acordului de finanţare de către unităţile de învăţământ admise la finanţare, a dezangajării unor sume ori a suplimentării bugetului alocat, în limita sumelor disponibile”, a mai transmis Ministerul Educației.

Lista finală a proiectelor selectate pentru finanțare poate fi consultată pe site-ul Ministerului Educației.