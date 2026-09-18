Executivul a aprobat o hotărâre care aduce clarificări importante privind acordarea sprijinului financiar pentru elevi. Normele stabilesc clar perioadele în care se plătesc ajutoarele financiare, precum și cuantumurile stabilite pentru următorul an școlar.

Măsura luată în ședința de vineri modifică și completează Hotărârea Guvernului nr. 732/2025 privind Metodologia-cadru de acordare a burselor. Astfel, elevii din învățământul preuniversitar vor primi ajutoarele financiare după reguli bine definite în funcție de tipul de bursă.

„Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanțelor, iar bursele de merit și cele tehnologice se acordă în perioada cursurilor școlare și în anumite perioade destinate pregătirii și susținerii examenelor naționale, așa cum se plătesc și în prezent. Cuantumurile și condițiile de acordare a burselor sunt prevăzute în metodologia-cadru de acordare a burselor, aprobată de Guvern, prin hotărâre”, anunță Executivul.

Elevii înscriși la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu vor beneficia de mai multe categorii de sprijin financiar.

Bursa de merit are o valoare de 450 lei pe lună și se adresează elevilor din învățământul gimnazial, liceal și profesional, inclusiv în sistem dual.

Bursa socială este fixată la 300 lei pe lună și este destinată elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv dual.

Bursa tehnologică este de 300 lei pe lună și se acordă celor din învățământul profesional și dual.

Bursa pentru mame minore ajunge la 700 lei pe lună și este destinată elevelor reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere. Elevele care beneficiază de bursa pentru mame minore pot primi acest sprijin și după împlinirea vârstei de 18 ani, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Decizia Executivului urmărește atât stimularea performanței la învățătură, cât și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii în cazul copiilor din familii defavorizate. De asemenea, sprijinul acordat pentru învățământul tehnologic are rolul de a încuraja pregătirea elevilor în meserii căutate pe piața muncii.

Sprijinul financiar din surse publice este extins și către anumite categorii de elevi din unitățile private sau confesionale, din sume defalcate din venituri ale bugetului de stat.

Aceștia pot primi burse sociale dacă sunt înscriși la cursuri de zi în învățământul primar, gimnazial sau liceal și sunt școlarizați fără taxe. De asemenea, elevii din învățământul profesional și dual privat sau confesional pot beneficia de burse tehnologice.

Măsurile se aplică și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar care funcționează în structura sau subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat.

Cadrul legislativ permite elevilor să acceseze și alte resurse financiare pe lângă cele de la bugetul central.

„Potrivit metodologiei-cadru, elevii pot beneficia și de alte tipuri de burse acordate în baza unor contracte încheiate cu operatori economici sau cu alte persoane juridice ori fizice, precum și de burse acordate de autoritățile administrației publice locale sau județene. Aceste forme de sprijin pot fi cumulate cu bursele finanțate de la bugetul de stat, în condițiile legii. Măsurile urmăresc susținerea performanței școlare, sprijinirea elevilor aflați în situații socio-economice vulnerabile, prevenirea abandonului școlar și stimularea participării elevilor la învățământul profesional și dual”, subliniază Executivul.