Sistemul actual de acordare a burselor sociale în vacanțele școlare ar urma, cel mai probabil, să fie menținut, a anunțat, marți, premierul interimar Ilie Bolojan, după propunerea Ministerului Educației ca aceste burse să fie acordate doar în perioada cursurilor.

Ilie Bolojan a explicat că discuțiile purtate cu ministrul Educației au pornit de la diferențele dintre formele de sprijin financiar destinate elevilor. În această logică, alocațiile sociale și bursele au obiective diferite.

„Discuția pe care am avut-o cu domnul ministru, alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a arătat că propunerea Ministerului Educației se află încă în etapa de consultare publică, astfel că forma finală a proiectului poate suferi modificări.

„În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile. Foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem. Pe actualul sistem”, a conchis Bolojan.

Discuția despre bursele sociale a apărut după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere o propunere care ar elimina plata acestora pe durata vacanțelor școlare.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat săptămâna trecută că măsura pornește de la modul în care este definită bursa socială în legislație și de la scopul acestei forme de sprijin.

„Este o propunere, sigur că venită din zona de preuniversitar. Definiția dată în legea din 2023, dar și înainte pentru bursa socială, spune că reprezintă o formă de sprijin în vederea susținerii participării la activitățile didactice. Înainte de a vorbi de tăiere, noi suntem acum într-un proces de dezbatere publică. În multe țări bursa socială nu se acordă pe perioada vacanței. Fiind un mod de a-l stimula să participe”, spunea Dimian săptămâna trecută.