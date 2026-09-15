HAI România! Ca și acum 100 de ani, oamenii pot fi duși de nas cu ușurință







Ca și acum 100 de ani, oamenii pot fi duși de nas cu ușurință. Din ce în ce mai multe texte seducătoare inundă rețelele de socializare. Interesante prin conținut, unele chiar șocant de actuale, sunt prezentate a fi rodul prognozelor unor gânditori redutabili, dar duși de multă vreme dintre cei vii.

Observații din actualitatea înconjurătoare sunt prezentate a fi fost anticipate de celebrități intrate deja în istorie, iar faptul că reprezintă astăzi realități certe, devine o chestiune menită să confirme teorii ale conspirațiilor. Un citat deștept plăsmuit, face furori nu doar pe rețele de socializare, ci a fost chiar preluat de presa să-i zic serioasă.

El este atribuit filosofului Günther Anders, un remarcabil gânditor german, dus la cele veșnice în anul 1992. Recunosc, mi-a atras atenția, l-am citit și recitit, m-a uimit capacitatea autorului indicat de a analiza și anticipa. Să vedem întâi textul: „Pentru a înăbuși orice revoltă în avans, este important să nu o faceți violent.

Metodele arhaice precum cea a lui Hitler sunt în mod clar depășite. Este suficient să creați o condiționare colectivă atât de puternică încât însăși ideea de revoltă să nu existe. Vor veni și mai multe. Pentru mintea oamenilor. Ideal ar fi formarea indivizilor de la naștere prin limitarea aptitudinilor lor biologice înnăscute.

Apoi, am continua să condiționăm prin reducerea drastică a nivelului și calității educației, pentru a o readuce la o formă de integrare profesională. Un individ needucat are doar un orizont de gândire limitat și cu cât gândul lui se limitează mai mult la preocupări materiale, mediocre, cu atât se poate revolta mai puțin.

Trebuie să ne asigurăm că accesul la cunoaștere devine din ce în ce mai dificil și mai elitist, că decalajul se mărește între oameni și știință, că informațiile destinate publicului larg sunt anesteziate de orice conținut subversiv. Mai ales, fără filozofie Din nou, este necesar să folosim persuasiunea și nu violența directă: vom difuza masiv, prin intermediul televiziunii, divertisment uluitor, mereu măgulind emoționalul, instinctivul.

Vom ocupa spiritele cu ceea ce este zadarnic și jucăuș. Este bine cu vorbărie neîncetată și muzică, pentru a împiedica mintea să se întrebe, să gândească, să reflecteze. Vom pune sexualitatea pe primul plan al intereselor umane. Ca anestezic social, nu există nimic mai bun. În general, vom avea grijă să alungăm seriozitatea din existență, să ne batem joc de tot ce are o valoare ridicată, să menținem o apologie constantă pentru lejeritate; astfel încât euforia reclamei, a consumului să devină standardul fericirii umane și modelul libertății.

Omul de masă, un simplu produs Condiționarea va produce astfel o astfel de integrare a sinelui, încât singura teamă care va trebui menținută va fi aceea de a fi exclus din sistem și deci de a nu mai putea accesa condițiile materiale necesare fericirii. Omul de masă, astfel produs, trebuie tratat ca ceea ce este: un produs, un vițel și trebuie să fie supravegheat așa cum ar trebui să fie o turmă.

Orice lucru care îi permite lucidității să adoarmă, mintea lui critică este bună din punct de vedere social, ceea ce ar risca să-l trezească trebuie combătut, ridiculizat, înăbușit. Orice doctrină care contestă sistemul trebuie mai întâi catalogată drept subversivă și teroristă, iar cei care o susțin trebuie apoi tratați ca atare.

Günther Anders – Învechirea omului, 1956”