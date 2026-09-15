Fotografia, de la „colorata mâine-i gata” la imagini generate „la minut” de inteligența artificială

Fotografia de food & beverage este una dintre cele mai tehnice nișe ale publicității: lichide, spumă, condens, lumină construită cadru cu cadru, pentru un produs care trebuie să arate exact produsul de pe raft, din farfurie sau din pahar. În ultimii treizeci de ani, meseria a trecut de la film la digital, apoi prin era imaginilor de stoc ieftine și a telefonului din buzunarul fiecăruia.

Acum concurează cu imagini generate de inteligența artificială, ajunse de pe rețelele sociale pe meniurile restaurantelor și în campaniile marilor branduri. O discuție despre cum se face, cât costă și cine mai comandă o fotografie de produs, în anul în care Uniunea Europeană cere ca imaginile generate cu AI să fie marcate ca atare.

Interlocutor: Ciprian Țânțăreanu, fotograf, Studio Țânțăreanu #fotografie #fotografiedeprodus #foodphotography #publicitate #CiprianȚânțăreanu #inteligentaartificiala #AI #industriicreative #branding #antreprenoriat #business #PicaturaDeBusiness #EVZ