Ungaria a surprins recent cancelariile occidentale printr-o decizie radicală: expulzarea a 10 membri ai ambasadei Federației Ruse de la Budapesta. Motivul invocat, devenit deja un clișeu diplomatic standard, ascunde secretul lui Polichinelle: „activități incompatibile cu statutul de diplomat”. În limbajul decodificat al serviciilor de informații, acești zece oameni nu redactau rapoarte politice sau economice, ci coordonau rețele operative pe teritoriul unui stat membru UE și NATO și chiar mai departe...

Întrebarea care plutește legitim deasupra acestei mutări este una de ordin politic: erau acești agenți urmăriți încă din vremea de vârf a regimului Viktor Orbán, însă premierul maghiar nu a avut curajul politic să aprobe expulzarea lor? Răspunsul nu poate fi decât afirmativ. Contraspionajul ungar (Constitutional Protection Office - AH) dispune de profesioniști desăvârșiți – pe unii dintre ei i-am cunoscut - care monitorizează de decenii mișcările rezidențelor GRU și SVR de la Budapesta.

Totuși, sub umbrela unei politici profund indulgente față de Kremlin, promovată ani la rând de Victor Orban, dosarele au fost completate mereu, dar au rămas în sertare. Faptul că expulzarea a avut loc abia acum sugerează că presiunea partenerilor occidentali și amploarea iminentă a unei breșe de securitate au depășit cu mult pragul de toleranță al noului guvern de la Budapesta.