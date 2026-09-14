Adrian Severin: „O altă ordine a lumii se naște”

Reuniunile recente ale BRICS și Organizației pentru Cooperare de la Shanghai arată o schimbare profundă a raportului de putere la nivel mondial, consideră Adrian Severin. Fostul ministru de Externe a afirmat, în emisiunea „Contrapunct”, moderată de Dan Andronic, că Rusia, China și India își consolidează relațiile, în timp ce influența economică și strategică a lumii occidentale se reduce.

Discuția a pornit de la reuniunea BRICS și de la rolul pe care marile puteri din afara spațiului euro-atlantic încep să îl aibă în configurarea relațiilor internaționale.

Adrian Severin a legat reuniunea BRICS de întâlnirea Organizației pentru Cooperare de la Shanghai și a susținut că cele două structuri devin tot mai apropiate.

„Așa este ceea ce s-a întâmplat la această reuniune BRICS care vine la câteva zile, săptămâni după reuniunea de la Bishkek din Cârchestan a Organizației pentru Cooperație de la Shanghai, cele două fiind din ce în ce mai conexate, mai legate unele de celelalte. Ne demonstrează într-adevăr că o altă ordine a lumii se naște și sigur o să spuneți, păi stai puțin că a mai fost o ordine bipolară, nu Războiul Reci a fost o ordine, dar aia a fost o ordine cu doi poli. Acum riscul este să se nască două lumi cu două... ordini diferite și care fără îndoială vor fi până la urmă, dacă diferențele astea se mențin, vor ajunge, nu să trăiască paralel, ci să trăiască una împotriva celeilalte”

În opinia sa, apariția unor sisteme internaționale care funcționează după reguli diferite poate crește tensiunile dintre marile blocuri de putere.

Dan Andronic a adus în discuție și situația Europei, despre care a afirmat că își pierde relevanța atât economică, cât și strategică, în timp ce Statele Unite nu mai manifestă același interes pentru apărarea continentului.

În timpul discuției, Adrian Severin a fost întrebat dacă o nouă ordine internațională s-ar putea construi fără Statele Unite. El a afirmat că un astfel de scenariu este posibil, dar nu îl consideră unul de dorit. În același timp, fostul ministru de Externe a susținut că nici Rusia nu poate fi exclusă dintr-un nou sistem de echilibru mondial.

„Ca să fim lămuriți, nu e posibil fără Rusia. Nici fără Rusia nu este posibil să avem ordine mondială. Asta nu înseamnă că Rusia trebuie să domine lumea sau să domine Europa sau să domine Europa de ei sau Balcanii. Nu asta e ideea.”

Potrivit acestuia, problema nu este dacă Statele Unite pot fi eliminate din viitoarea arhitectură mondială, ci dacă participarea Washingtonului este necesară pentru păstrarea unui echilibru între puteri.

Adrian Severin consideră că atât Statele Unite, cât și Rusia, China sau India trebuie să participe la configurarea unui astfel de sistem.

Un alt punct al discuției a vizat rolul dolarului și modalitățile de plată folosite în schimburile comerciale internaționale. Adrian Severin a afirmat că statele BRICS nu au ajuns încă la o formulă comună pentru un sistem de plăți separat de actualele mecanisme internaționale, însă discuțiile continuă.

„Acum se încearcă să se pună bețe în roată sistemelor de plată mondiale, SWIFT și celelalte, tocmai pentru a menține cât de cât dolarul, dar este o măsură disperată. Ceilalți chiar dacă la BRICS acum nu au ajuns la o concluzie privind un sistem de plată în cadrul BRICS care să fie distinct de cel cunoscut și legat de dolar, dar discuția merge mai departe.”

În același timp, Severin a atras atenția asupra tranzacțiilor efectuate deja în monedele naționale ale statelor implicate, inclusiv în cazul unor resurse importante.

„Nici nu e ușor, nici nu mi-am imaginat că așa de repede se poate ajunge aici. Însă și faptul că acum schimburi inclusiv pe bunuri strategice cum ar fi petrolul sau gazul au loc cu plăți în moneda statelor respective, este formidabil.”

Adrian Severin a remarcat în special apropierea dintre China și India, două state între care există de mult timp dispute și tensiuni. El consideră că reuniunile recente indică o schimbare inclusiv în relația dintre cele două puteri asiatice și atribuie Rusiei un rol în apropierea lor.

În acest context, Severin susține că BRICS nu mai trebuie privit doar ca o asociere economică, ci începe să capete și o dimensiune politică. Referindu-se la capacitatea financiară a statelor membre, acesta a comparat inclusiv influența pe care BRICS ar putea să o dobândească în raport cu organizațiile internaționale tradiționale.

„Fără îndreale mai eficiente pentru că ONU n-are banii în spate, adică decât așa dacă vorbim la modul metaforic, banii ONU sunt banii tuturor țărilor membre, tuturor țărilor lumii, dar asta e o poveste, el nu poate dispune de nimic și nu intră în negocieri care să... îi asigure o finanțare atât de bine orientată și atât de amplă precum pot să fac aceste țări ale BRICS-ului”

Pentru Adrian Severin, imaginea în care Rusia, India și China apar împreună are și o semnificație politică, nu doar una protocolară. El consideră că astfel de semnale ar trebui urmărite cu atenție de statele occidentale, pe măsură ce echilibrul global de putere se modifică.