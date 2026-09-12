Președintele rus Vladimir Putin susține că succesul partidului german de extremă dreapta AfD la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt este rezultatul unor „greșeli” comise de statele occidentale. Liderul de la Kremlin a făcut declarațiile vineri, la o întâlnire cu jurnaliștii organizată la New Delhi, potrivit Reuters.

Vladimir Putin a afirmat că rezultatele alegerilor din Germania reflectă nemulțumirea cetățenilor față de politicile guvernelor europene. Potrivit liderului rus, statele occidentale au comis erori sistematice în mai multe domenii.

„Tot ceea ce se întâmplă în prezent în Europa este rezultatul unor greșeli sistematice comise de statele occidentale în domeniul politicii, securității și economiei”, a declarat Putin jurnaliștilor la New Delhi, potrivit Reuters.

Președintele rus a susținut, de asemenea, că guvernele europene provoacă un conflict deschis cu Rusia și creează o stare de neliniște în rândul propriilor cetățeni. În opinia sa, această situație s-ar fi reflectat și în rezultatele alegerilor din Germania.

În timpul discuțiilor cu jurnaliștii, Vladimir Putin a afirmat că Rusia nu a amenințat țările europene și că Moscova nu are motive să pornească un război împotriva acestora.

Liderul rus a mai spus că, înainte de invazia Ucrainei, Rusia nu plănuia să declanșeze un război. El a sugerat că situația conflictuală a fost provocată de statele europene.

„Vor oare să revizuiască rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial? Spre ce îi împing pe cetățenii țărilor lor? Spre un război cu Federația Rusă? Acum vorbesc despre posibilitatea de a trimite trupe pe teritoriul ucrainean. Asta înseamnă război cu Rusia”, a spus Putin.

Declarațiile au fost făcute după ce AfD a obținut un rezultat important la alegerile regionale din landul german Saxonia-Anhalt.

Partidul de extremă dreapta AfD a obținut 43,8% din voturi la scrutinul regional din Saxonia-Anhalt, desfășurat săptămâna trecută. Formațiunea și-a majorat considerabil scorul față de alegerile din 2021 și s-a apropiat de majoritatea absolută în parlamentul landului.

Clasamentul formațiunilor politice după alegeri a fost următorul:

AfD – 43,8% din voturi;

CDU – 17,2%;

SPD – 9,3%;

Verzii – 8,9%;

Die Linke – 8,6%;

BSW – 5,3%.

BSW a depășit pragul electoral și a obținut reprezentare în parlamentul landului.

AfD a câștigat 39 dintre cele 83 de mandate, fără să atingă însă numărul necesar pentru a deține majoritatea absolută.