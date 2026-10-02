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Putin pregătește Rusia pentru un război de durată. Ce arată planurile Kremlinului

Putin pregătește Rusia pentru un război de durată. Ce arată planurile KremlinuluiPutin / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Rusia pregătește pentru anul viitor cheltuieli militare de 17,1 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 205 miliarde de dolari, și renunță la planurile anterioare de reducere a bugetelor pentru apărare. Noile proiecții analizate de Bloomberg indică faptul că Moscova se pregătește pentru continuarea războiului din Ucraina pe termen lung, în timp ce presiunile asupra economiei și finanțelor publice cresc.

Schimbarea reprezintă unul dintre cele mai clare indicii privind locul pe care războiul îl ocupă în prioritățile președintelui Vladimir Putin. În același timp, noile planuri bugetare ar putea pune o presiune suplimentară asupra statelor europene, în condițiile în care Moscova încearcă să descurajeze continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

Rusia crește cheltuielile militare cresc cu peste 40%

Pentru anul viitor, cheltuielile militare planificate ajung la 17,1 trilioane de ruble.

Nivelul este cu peste 40% mai mare decât bugetul de apărare planificat pentru anul în curs și cu aproape 380% peste cel din anul anterior începerii războiului.

Sumele totale cheltuite efectiv rămân însă clasificate.

Reducerea prevăzută pentru anii următori este una redusă. Oficialii estimează cheltuieli militare de 16,6 trilioane de ruble în 2028 și de 16,3 trilioane de ruble în 2029.

Moscova renunță la planurile de reducere a cheltuielilor

Noua traiectorie bugetară marchează o schimbare importantă față de planurile prezentate în urmă cu un an.

Atunci, autoritățile de la Moscova urmăreau să tempereze creșterea cheltuielilor militare, în încercarea de a reduce deficitul bugetar și de a reface rezervele diminuate în timpul războiului.

Între timp, negocierile mediate de Statele Unite au rămas în mare parte blocate, oficialii europeni au avertizat tot mai des asupra unor atacuri hibride atribuite Moscovei, iar Rusia a continuat bombardamentele asupra orașelor și infrastructurii din Ucraina.

„Putin ridică miza”

Kirill Rogov, directorul Re: Russia, un grup de cercetare cu sediul la Viena, consideră că noile planuri bugetare transmit un mesaj direct către Europa.

„Putin ridică miza”, a declarat Kirill Rogov, directorul Re: Russia, un grup de cercetare cu sediul la Viena.

El transmite mesajul că Rusia „va continua să investească în război, iar Europa trebuie să decidă dacă este pregătită să menţină acelaşi nivel de sprijin” pentru Ucraina, a explicat el.

Rogov a spus că schimbarea este cu atât mai importantă cu cât, în urmă cu un an, planurile privind cheltuielile militare alimentaseră speranțele că războiul s-ar putea apropia de final.

Sursa foto: Arhivă/EVZ

Putin acuză Europa că amplifică tensiunile

Vladimir Putin a vorbit joi despre schimbarea situației și i-a acuzat pe oficialii europeni că agravează tensiunile cu Rusia și că se pregătesc pentru un posibil conflict în a doua jumătate a acestui deceniu.

Președintele rus a făcut referire la exercițiile militare din Marea Baltică și la declarațiile unor politicieni occidentali referitoare la exclava rusă Kaliningrad.

Putin a afirmat că Rusia nu intenționează să atace Europa, dar a avertizat că un atac direct asupra teritoriului rus ar determina Moscova să ia în calcul folosirea întregii game de arme pe care o are la dispoziție.

„Înţelegem că ne-am confrunta cu un adversar de două ori mai mare decât noi din punct de vedere al populaţiei, cu un potenţial economic şi militar semnificativ”, a spus Putin. „Nu dispunem de atâtea forţe şi mijloace pentru a contracara această ameninţare. Dar nimeni nu dispune de mijloacele de distrugere de care dispune Rusia astăzi”, a recunoscut el.

Negocierile mediate de SUA nu au dus la un acord

Planul bugetar anterior fusese stabilit într-un moment în care eforturile președintelui american Donald Trump de a media negocierile dintre Moscova și Kiev se intensificau. Demersurile au continuat și în al doilea an al președinției lui Trump, însă nu s-a ajuns nici până acum aproape de un acord de pace.

Trimișii americani au purtat în septembrie o nouă rundă de discuții cu Vladimir Putin la Moscova, după care s-au deplasat la Kiev Întâlnirile nu au fost însă urmate de o evoluție majoră în negocieri.

Guvernul rus a transmis că finanțarea forțelor armate continuă să fie una dintre prioritățile centrale ale politicii fiscale. La prezentarea noului buget, Ministerul Finanțelor a indicat că fondurile vor fi alocate pentru arme și echipamente militare, salariile soldaților și sprijinul acordat familiilor acestora.

Banii vor fi utilizați și pentru modernizarea companiilor din industria de apărare.

O parte importantă din bani ar putea merge către producția de armament

Janis Kluge, analist la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate din Berlin, consideră că o parte importantă din cheltuielile militare suplimentare va fi direcționată către fabricarea de armament.

Rusia produce volume mari de rachete și drone, iar aproape cinci ani de lupte au redus puternic stocurile de muniție.

În aceste condiții, o mare parte din muniția și echipamentele folosite pe câmpul de luptă trebuie acum produse din nou.

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