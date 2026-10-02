Sport

Fanii lui Cristiano Ronaldo taxează naționala Portugaliei. Echipa pierde milioane de fani în online.

Fanii lui Cristiano Ronaldo taxează naționala Portugaliei. Echipa pierde milioane de fani în online.Cristiano Ronaldo. Sursă foto: Facebook
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Naționala Portugaliei a pierdut peste 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram după plecarea lui Cristiano Ronaldo din cantonament, la mijlocul acestei săptămâni. Starul de 41 de ani a părăsit lotul după conflictul cu selecționerul Jorge Jesus, iar reacția fanilor s-a văzut rapid pe conturile oficiale ale echipei, relatează La Vanguardia.

Plecarea lui Cristiano Ronaldo afectează imaginea naționalei

Despărțirea lui Cristiano Ronaldo de naționala Portugaliei, înaintea ultimelor două partide din această pauză internațională, a produs un efect puternic la nivel de imagine.

Plecarea starului din cantonament a generat reacții atât în Portugalia, cât și în afara țării, iar o parte dintre suporteri l-au acuzat pe selecționerul Jorge Jesus că nu i-a arătat suficient respect unuia dintre cei mai importanți jucători din istoria naționalei.

Cum a început conflictul dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo a început ca titular primul meci din actuala campanie de Liga Națiunilor, disputat împotriva Țării Galilor, și a rămas pe teren timp de 66 de minute. La următorul joc, cu Norvegia, atacantul a fost păstrat pe banca de rezerve, iar ulterior a aflat că nu urma să fie titular nici în partida cu Danemarca.

Înaintea acelui meci, Jorge Jesus a vorbit despre autoritatea sa asupra alegerilor făcute în echipă.

„Eu sunt cel care decide. Cei care au lucrat cu mine ştiu asta. Într-un club, preşedintele este responsabil, dar eu sunt cel care conduce echipa”, a spus Jorge Jesus înaintea partidei cu danezii.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo. Sursă foto: Facebook

1,5 milioane de urmăritori pierduți pe Instagram

Pe teren, absența lui Ronaldo nu a împiedicat Portugalia să obțină victoria. Selecționata pregătită de Jorge Jesus s-a impus în deplasare în fața Danemarcei, scor 4-2.

Impactul plecării lui Cristiano Ronaldo s-a văzut însă în mediul online.

În mai puțin de 48 de ore, contul oficial de Instagram al naționalei Portugaliei a pierdut aproximativ 1,5 milioane de urmăritori.

Numărul acestora a coborât de la 24,9 milioane la 23,4 milioane după plecarea lui Ronaldo din cantonamentul selecționatei.

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