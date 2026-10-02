Naționala Portugaliei a pierdut peste 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram după plecarea lui Cristiano Ronaldo din cantonament, la mijlocul acestei săptămâni. Starul de 41 de ani a părăsit lotul după conflictul cu selecționerul Jorge Jesus, iar reacția fanilor s-a văzut rapid pe conturile oficiale ale echipei, relatează La Vanguardia.

Despărțirea lui Cristiano Ronaldo de naționala Portugaliei, înaintea ultimelor două partide din această pauză internațională, a produs un efect puternic la nivel de imagine.

Plecarea starului din cantonament a generat reacții atât în Portugalia, cât și în afara țării, iar o parte dintre suporteri l-au acuzat pe selecționerul Jorge Jesus că nu i-a arătat suficient respect unuia dintre cei mai importanți jucători din istoria naționalei.

Cristiano Ronaldo a început ca titular primul meci din actuala campanie de Liga Națiunilor, disputat împotriva Țării Galilor, și a rămas pe teren timp de 66 de minute. La următorul joc, cu Norvegia, atacantul a fost păstrat pe banca de rezerve, iar ulterior a aflat că nu urma să fie titular nici în partida cu Danemarca.

Înaintea acelui meci, Jorge Jesus a vorbit despre autoritatea sa asupra alegerilor făcute în echipă.

„Eu sunt cel care decide. Cei care au lucrat cu mine ştiu asta. Într-un club, preşedintele este responsabil, dar eu sunt cel care conduce echipa”, a spus Jorge Jesus înaintea partidei cu danezii.

Pe teren, absența lui Ronaldo nu a împiedicat Portugalia să obțină victoria. Selecționata pregătită de Jorge Jesus s-a impus în deplasare în fața Danemarcei, scor 4-2.

Impactul plecării lui Cristiano Ronaldo s-a văzut însă în mediul online.

În mai puțin de 48 de ore, contul oficial de Instagram al naționalei Portugaliei a pierdut aproximativ 1,5 milioane de urmăritori.

Numărul acestora a coborât de la 24,9 milioane la 23,4 milioane după plecarea lui Ronaldo din cantonamentul selecționatei.