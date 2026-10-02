Ianis Hagi a declarat, vineri seară, după înfrângerea României cu 0-6 în fața Poloniei, că este un moment în care toți cei din echipa națională trebuie să reflecteze și să își asume responsabilitatea. La rândul său, fostul internațional Gheorghe Popescu a criticat atitudinea tricolorilor și a spus că, în anumite momente ale partidei, a văzut „jucători adunați la o şuetă”.

România a fost învinsă cu 6-0 la Varșovia, în etapa a treia a grupelor Ligii Națiunilor, după ce tricolorii au evoluat în inferioritate numerică o mare parte a meciului.

Ianis Hagi a spus că înfrângerea de la Varșovia reprezintă un moment dificil pentru echipa națională și a afirmat că fiecare jucător trebuie să se gândească la direcția în care vrea să meargă.

„E un moment foarte trist, unde să reflectăm, să ne uităm în oglindă şi începând cu mine, până la ultimul de la echipa naţională şi ne gândim serios unde vrem să mergem”, a declarat Ianis Hagi.

El a mai spus că responsabilitatea îi aparține în primul rând lui și că echipa trebuie să găsească o soluție pentru a depăși această perioadă.

„În primul rând suntem şi la bine şi la greu împreună, responsabilitatea este în primul rând a mea. Trebuie să o scoatem la capăt. Ţine de noi să ieşim din asta, de personalitatea noastră şi de încrederea noastră”, a spus jucătorul naționalei.

Ianis Hagi a vorbit și despre presiunea existentă asupra tuturor celor din echipa națională și a spus că este nevoie de muncă și de identificarea unei soluții.

„Presiunea e pentru toată lumea, cu atât mai mult când ai făcut şi bine, când ştii că ai plâns pentru echipa naţională. Capul jos şi la muncă, trebuie să vedem unde vrem să mergem. Am ieşit primul pe teren şi responsabilitatea e a mea. Noi trebuie să o scoatem la capăt. Trebuie să găsim o soluţie”, a declarat Ianis Hagi.

Gheorghe Popescu a spus că eliminarea lui Radu Drăgușin a fost un moment important al partidei, dar a precizat că, și în aceste condiții, România trebuia să arate mai multă determinare.

„E o seară greu de digerat. Ne ducem cu gândul prima dată la eliminarea uşoară a lui Drăguşin, a fost un cadou făcut polonezilor. Chiar şi aşa, trebuia să dăm dovadă de mai multă răutate. E o chestie de mândrie, când îmbraci tricoul naţionalei trebuie să arăţi dăruire”, a declarat Popescu la Antena 1.

Fostul internațional a criticat și modul în care a perceput atitudinea unor jucători în timpul partidei.

„Eu am văzut momente în timpul partidei când nu văd echipa naţională a României, ci jucători adunaţi la o şuetă”, a spus Popescu.

Gheorghe Popescu a vorbit și despre poziționarea lui Andrei Rațiu, pe care a considerat-o o problemă în partida de la Varșovia.

„Am văzut din nou şi anume poziţionarea lui Raţiu, care a fost o problemă, a fost depăşit. Şi cred că toate fazele polonezilor erau pe partea lui”, a afirmat Popescu.

El a făcut referire și la criticile pe care le-a primit anterior pentru observațiile sale despre fundașul român.

„Lumea credea că eu am o problemă cu Raţiu, însă această lipsă de disciplină o să-l ţină la o echipă de talia lui Rayo”, a spus Gheorghe Popescu.

Gheorghe Popescu a spus că Gheorghe Hagi este, cu siguranță, nemulțumit de ceea ce a văzut în meciul cu Polonia și a vorbit despre încrederea pe care acesta o avea înaintea partidei.

„Gică nu e mulţumit, cu siguranţă, e greu să vezi că echipa pe care o conduci are o asemenea atitudine. Eu ştiu ce însemnă naţionala pentru Gică, e echipa pe care o iubeşte cel mai mult. Avea încredere, am vorbit cu el la telefon zilele trecute şi avea optimism”, a declarat Popescu.

Fostul internațional a precizat apoi cele două aspecte pe care i le reproșează selecționerului.

„I-aş reproşa două lucruri. Primul, acest exces de încredere în jucători, trebuia să fie mai cumpătat, i-ar fi prins mai bine să aibă o reacţie mai temperată. Şi doi, să realizeze că alta e activitatea la club, când ai timp, ai două săptămâni, o lună, pe când la naţională ai 3-4 zile înainte de un meci oficial, când trebuie să găseşti cea mai bună formulă”, a spus Gheorghe Popescu.