Elena Udrea: Ipocriții ăștia din PNL și USR susțin justiția doar când îi saltă pe adversarii lor

Elena Udrea a reacționat după audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași și i-a criticat pe liderii PNL și USR pentru pozițiile exprimate în acest caz. Fostul ministru susține că cele două partide își schimbă discursul despre justiție atunci când anchetele îi vizează pe propriii reprezentanți.

Fostul ministru al Turismului a publicat pe Facebook un mesaj după ce Ilie Bolojan a fost audiat la DNA Iași, în calitate de martor, în dosarul în care este anchetat omul de afaceri Fănel Bogos. Udrea s-a referit la reacțiile unor lideri liberali apărute după audiere și a comparat situația cu un episod politic din anii ’90.

Fostul ministru i-a nominalizat pe Alexandru Muraru, Robert Sighiartău, Raluca Turcan și Ionel Bogdan și a afirmat că reacțiile lor în cazul lui Ilie Bolojan îi amintesc de solidarizarea unor lideri PSD din perioada în care Ion Iliescu era președinte.

„Solidarizarea de azi a unora din conducerea PNL, Alexandru Muraru, Robert Sighiartău, Raluca Turcan, Ionel Bogdan etc. cu Ilie Bolojan și atacul la adresa DNA în condițiile în care șeful lor a fost chemat la audieri la Iași, este o oglindă a solidarizării liderilor PSD cu Bivolaru în anii ‘90, când acesta a fost chemat la Parchet, în vremea lui Iliescu, scenă iconică în politica și justiția din România post revoluție”, a arătat Elena Udrea pe Facebook.

Elena Udrea și-a continuat mesajul cu acuzații la adresa PNL și USR. Fostul ministru afirmă că susținerea pentru sistemul de justiție diferă în funcție de persoanele vizate de anchete.

„Deci ipocriții ăștia de hastagi din PNL și USR, susțin justiția doar când îi saltă pe adversarii lor. Când îi ia pe ei, au exact același discurs cu PSD-iștii de atunci: justiția e politică!”, a continuat fostul ministru al Turismului.

Reacția Elenei Udrea a venit după ce mai mulți liberali au ridicat public semne de întrebare în legătură cu audierea lui Ilie Bolojan la DNA Iași. Bolojan a fost audiat vineri, în calitate de martor, în dosarul Fănel Bogos.

În finalul mesajului, fostul ministru a spus că poziția sa asupra sistemului judiciar a rămas aceeași și a invocat experiențele prin care a trecut.

„Eu știu că justiția este în foarte mare măsură părtinitoare politic, am trăit-o pe pielea mea. Dar eu am un discurs consecvent și nu îmi schimb declarațiile despre justiție și stat de drept în funcție de persoanele implicate”, a concluzionat Elena Udrea.