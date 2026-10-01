Europarlamentarul Rareș Bogdan susține că opoziția față de Ilie Bolojan a căpătat amploare în interiorul Partidului Național Liberal și afirmă că formațiunea este divizată în două tabere cu orientări doctrinare diferite. Liberalul estimează că gruparea care contestă actuala conducere ar include 25 de parlamentari, trei europarlamentari și aproximativ 350 de primari.

Rareș Bogdan a declarat că unii dintre membrii partidului ar putea susține schimbarea conducerii, însă ezită să își exprime public poziția atât timp cât Ilie Bolojan se află la Palatul Victoria. Europarlamentarul a cerut îndepărtarea acestuia din funcția de premier și a criticat măsurile economice promovate de liderul PNL.

Declarațiile au fost făcute pe fondul tensiunilor politice și al disputelor din interiorul partidului, după ce Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut sprijinul Parlamentului.

Europarlamentarul afirmă că disputele din PNL nu mai sunt doar rezultatul nemulțumirilor unor lideri, ci reflectă o divizare mai amplă, pe care o descrie drept una doctrinară. Rareș Bogdan susține că gruparea din care face parte promovează liberalismul conservator, în timp ce îl asociază pe Ilie Bolojan cu o orientare diferită.

„În momentul acesta, Partidul Național Liberal, pe care îl cunoști atât de bine, este un partid rupt în două fracții. Este un partid rațional, este un partid care merge pe linia conservatoare clasică a liberalismului, așa cum a fost în cei 152 de ani ai Brătienilor, și cealaltă parte, neoprogresistă, neomarxistă, woke, pe care o reprezintă Bolojan”, a declarat Rareș Bogdan.

Acesta a avansat și o estimare a numărului de membri care, potrivit afirmațiilor sale, nu se mai regăsesc în politicile actualei conduceri.

„Astăzi sunt 25 de parlamentari, trei europarlamentari, 350 de primari care nu se mai regăsesc în politicile lui Ilie Bolojan”, a afirmat europarlamentarul.

Cifrele reprezintă estimarea lui Rareș Bogdan și nu constituie o confirmare a unei majorități împotriva liderului PNL.

Întrebat de ce gruparea care îl contestă pe Ilie Bolojan nu a reușit să schimbe conducerea partidului prin vot, Rareș Bogdan a admis că nu poate confirma că aceasta deține în prezent majoritatea.

„Nu avem 50% plus unu. Sau poate avem, dacă ceilalți ar vota în mod secret”, a arătat acesta.

Europarlamentarul a susținut că unii liberali ar fi nemulțumiți de activitatea liderului PNL, dar nu și-ar exprima deschis dezacordul.

„Dar încă se tem de Ilie Bolojan, deși recunosc că acesta a greșit, a eșuat în demersul domniei sale”, a afirmat el.

Rareș Bogdan afirmă că opoziția față de actuala conducere reunește lideri atât de la nivel central, cât și din organizațiile locale ale partidului.

„Astăzi suntem un grup foarte important de lideri ai Partidului Național Liberal, atât în teritoriu, cât și la nivel central, care ne opunem politicilor dezastruoase ale lui Ilie Bolojan”, a declarat acesta.

Liberalul consideră că poziția ocupată de Ilie Bolojan la conducerea Guvernului reprezintă unul dintre motivele pentru care contestatarii săi nu își exprimă public nemulțumirile.

„Atâta timp cât încă Ilie Bolojan este legat de scaunul din Palatul Victoria, emite putere, are o proiecție a puterii care îi sperie pe foarte mulți primari, cărora investițiile le-au fost blocate”, a afirmat Rareș Bogdan.

Acesta a susținut că prioritățile politice ar trebui să vizeze situația generală a țării, înaintea disputelor pentru conducerea PNL.

„Astăzi prioritatea este România, apoi politica național-liberală. Astăzi, prioritatea este să salvăm România”, a spus europarlamentarul.

Criticile europarlamentarului vizează atât conducerea partidului, cât și măsurile economice promovate de Ilie Bolojan. Rareș Bogdan a cerut explicit înlăturarea acestuia din funcția de premier.

„De asta trebuie scos urgent din Palatul Victoria”, a spus europarlamentarul.

Una dintre principalele teme invocate de acesta este modificarea impozitării proprietăților, despre care susține că ar urma să se facă în funcție de valoarea de piață, începând cu 1 ianuarie 2027.

Rareș Bogdan a oferit exemplul proprietarilor care au achiziționat locuințe la prețuri mai mici, dar ale căror proprietăți au crescut între timp în valoare.

„Oamenii care și-au cumpărat, părinții mei, părinții noștri, oamenii care sunt ca noi, și-au luat apartament cu 60.000 de euro, 80.000 de euro, 120.000 de euro sau 40.000 de euro și azi apartamentele valorează 200.000, 300.000, 400.000, pentru că piața a crescut”, a declarat liberalul.

Acesta consideră că schimbarea sistemului de calcul ar putea genera dificultăți financiare pentru unii proprietari, în special pentru cei cu venituri reduse.

Europarlamentarul a susținut că trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață ar putea duce la acumularea unor datorii către administrațiile locale și la executări silite.

„Bolojan nu mai vrea să plătim impozitul la valoarea care este valoarea din inventar, ci să plătim la valoarea de piață. Asta înseamnă că vom ajunge datori la administrațiile locale, la administrațiile financiare și vor fi 10.000, 100.000 de executări silite în România”, a afirmat Rareș Bogdan.

Estimarea privind numărul executărilor silite reprezintă un scenariu prezentat de europarlamentar, fără ca acesta să fie însoțit de date care să confirme amploarea unui asemenea efect.

Liberalul a pus pe seama politicilor promovate de Ilie Bolojan închiderea unor firme, reducerea investițiilor și dificultățile cu care s-ar confrunta mai multe categorii sociale.

„Am afectat pensionarii, medicii. Astăzi am lovit în transportatori prin măsuri aberante. Avem nu mai puțin de 67.000 de firme închise din cauza măsurilor aberante. Am scăzut pragul la microîntreprinderi și am desființat locuri de muncă”, a susținut europarlamentarul.

Rareș Bogdan a criticat și ceea ce consideră a fi o concentrare prea mare asupra reducerii deficitului bugetar, în detrimentul investițiilor și al creșterii economice. În opinia sa, politicile fiscale ar trebui să țină cont și de efectele asupra firmelor și asupra populației cu venituri mici.

Europarlamentarul a făcut o distincție între activitatea lui Ilie Bolojan în administrația locală și cea de la nivel guvernamental. Deși a admis că actualul lider liberal a avut rezultate la Oradea, Rareș Bogdan consideră că experiența locală nu se reflectă în politicile naționale.

„El a fost un bun administrator la el în sat, dar este un dezastru la nivel național. Nu înțelege rolul investițiilor în creșterea PIB-ului”, a declarat Rareș Bogdan.

Acesta a criticat abordarea Guvernului privind reducerea deficitului și a susținut că dezvoltarea economică ar trebui să aibă un rol central în politicile fiscale.

„A discutat exclusiv despre scăderea deficitului, fără să înțeleagă că asta se poate face în momentul în care înțelegi că este vital să crești investițiile și PIB-ul”, susține el.

În intervenția sa, europarlamentarul a încercat să contureze identitatea politică a grupării care contestă actuala conducere a PNL. Acesta a descris-o drept o platformă conservatoare, creștină și liberal-conservatoare, folosind ca exemplu organizarea doctrinară a partidelor din Statele Unite.

„În Partidul Republican american sau Partidul Democrat există trei-patru platforme. Noi suntem platforma creștină, platforma conservatoare, liberal-conservatoare în cazul Partidului Național Liberal”, a spus Rareș Bogdan.

El a recunoscut însă că gruparea nu deține, cel puțin în mod confirmat, controlul asupra partidului.

„Asta nu înseamnă că suntem dominanți”, a continuat acesta.

Afirmațiile sale privind numărul parlamentarilor, europarlamentarilor și primarilor care ar susține această orientare nu au fost însoțite de o evidență publică a susținătorilor.

Europarlamentarul a abordat și posibilitatea unei apropieri politice între PNL și USR, susținând că cele două formațiuni se adresează unor categorii diferite de alegători.

„Noi avem un alt electorat, nu putem să ne confundăm”, a afirmat Rareș Bogdan.

În finalul intervenției, liberalul a făcut o remarcă ironică la adresa unei eventuale alianțe electorale între cele două partide.

„Abia aștept să facem alianță electorală PNL-USR”, a încheiat acesta.