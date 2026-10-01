Republica Moldova se pregătește de o reorganizare teritorială profundă, în cadrul reformei administrației publice locale. Cele 32 de consilii raionale urmează să fie lichidate, iar din anul 2027, în urma următorului scrutin local, nivelul al doilea al administrației va fi reprezentat de doar trei consilii regionale. Aceste noi structuri vor avea sediile administrative la Bălți, Chișinău și Cahul. Membrii consiliilor regionale vor fi aleși direct de către cetățeni, utilizând o formulă similară cu cea aplicată în prezent pentru alegerea consilierilor raionali, conform datelor furnizate de ziua.md.

Reforma aduce schimbări majore și la nivelul administrației de prim rang. Până la sfârșitul anului 2027, numărul primăriilor din Republica Moldova se va reduce drastica, ajungând la doar 292, comparativ cu aproximativ 900 câte funcționează în prezent.

Această reorganizare va aduce o reducere substanțială a aparatului administrativ. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că noile structuri regionale vor funcționa cu un personal semnificativ mai restrâns. Cu toate acestea, reprezentanții autorităților nu au clarificat deocamdată măsurile exacte care îi vizează pe funcționarii ale căror posturi vor fi desființate.

„O să fie o reducere semnificativă, inclusiv aparatul unei regiuni va fi cu mult mai restrâns comparativ cu un raion. Vrem să avem acolo profesionişti, nu un strat de intermediere între primărie, raion şi Guvern. Atât în administraţia centrală, cât şi cea locală are nevoie de buni profesionişti. Majoritatea profesioniştilor de acolo cred că îşi vor găsi un loc de muncă. Odată cu aceste schimbări, primăriile vor avea nevoie de mai mulţi specialişti în achiziţii publice, în planificare, în elaborare de proiecte. În prezent, în administraţia publică locală activează 25 la sută din numărul total de funcţionari, 50% dintre ei au depăşit vârsta de pensionare”, a declarat Alexei Buzu.

Planul de reformare stabilește o împărțire clară a teritoriului în trei mari regiuni administrative: Nord, Centru și Sud.

Regiunea Nord, cu sediul la Bălți, va grupa 11 raioane actuale și o populație de aproximativ 514 mii de locuitori. Numărul primăriilor din această zonă va fi comprimat de la 306 la 81.

Regiunea Centru, administrată de la Chișinău, va cuprinde 13 raioane și 670 de mii de cetățeni. În această regiune vor funcționa 96 de primării, față de 349 în prezent.

Regiunea Sud, având centrul la Cahul, va reuni șapte raioane cu o populație totală de 280 de mii de locuitori. Rețeaua administrativă locală se va restrânge aici la 48 de primării, de la 165 existente în prezent.

Oficialii guvernamentali susțin că scopul nu este simpla înlocuire a vechilor structuri raionale, ci redefinirea atribuțiilor la nivel regional. Premierul Vasile Tofan a oferit detalii despre modul în care vor funcționa noile entități și despre impactul asupra cetățenilor.

„Nu vrem să înlocuim 32 de raioane cu trei regiuni. Rolul va fi diferit - se vor concentra pe subiecte de strategie, coordonare, dezvoltare regională şi proiecte mari. Să ajute primăriile să promoveze proiecte mari, să atragă finanţare. (…) Serviciile nu vor pleca din localităţi. Serviciul nu se mută, doar dacă am mutat centrul administrativ. Unele servicii vor trece la primării, altele vor fi gestionate central”, a precizat premierul Vasile Tofan.

Prin renunțarea la structura raională tradițională, Guvernul stabilește regiunile Nord, Centru și Sud ca unități administrative de nivelul al doilea. În tot acest proces, Chișinău și Bălți își vor păstra statutul de municipiu. De asemenea, raionul Taraclia urmează să fie reorganizat sub formă de municipiu, în timp ce Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia își menține statutul autonom garantat de legislație.

Această variantă a reformei marchează o schimbare față de intențiile anunțate în luna aprilie, când conceptul inițial al Guvernului prevedea doar o reducere a numărului de raioane de la 32 la 10. Varianta finală optează însă pentru eliminarea totală a nivelului raional și înlocuirea lui cu cele trei regiuni, menținând totodată ținta de reducere a primăriilor la 292 până la finele anului 2027.