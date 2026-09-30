O sesizare primită miercuri seară de Poliția din Republica Moldova a declanșat o alertă în raionul Orhei, după ce populația din zonă a raportat un zgomot puternic, foarte asemănător cu o explozie. Echipele de intervenție trimise pe teren au reșit să localizeze locul producerii incidentului în imediata apropiere a localității Brănești, pe segmentul de drum care leagă această localitate de Ivancea. Primele date culese de la fața locului arată că un obiect necunoscut ar fi explodat chiar lângă șosea, conform deschide.md.

Din cauza poziționării obiectului în imediata vecinătate a părții carosabile, autoritățile au luat măsuri rapide de securizare a traficului rutier. Conducătorii auto care traversează traseul Ivancea - Brănești sunt sfătuiți să circule cu maximă prudență și să respecte fără abatere instrucțiunile polițiștilor care dirijează circulația în zonă.

Sistemele de cercetare și serviciile de intervenție analizat perimetrul pentru a stabili exact circumstanțele în care a avut loc deflagrația și pentru a determina proveniența elementului explodat.

„Preliminar, în zona respectivă a fost localizat un obiect, în apropierea traseului dintre localitățile Ivancea și Brănești. Acesta ar fi explodat”, a transmis Poliția.

Producerea acestui eveniment coincide ca moment cu o altă situație de risc raportată de autoritățile de la Chișinău. Cu puțin timp înainte de apelul la numărul de urgență, în spațiul aerian al Republicii Moldova fusese detectat un zbor neautorizat. Traiectoria obiectului aerian a fost monitorizată constant de serviciile de specialitate, fiind aplicate procedurile standard de securitate aeriană.

Cu toate acestea, reprezentanții instituțiilor de securitate subliniază că nu există deocamdată o confirmare oficială a legăturii dintre zborul neautorizat și obiectul explodat la sol. Verificările sunt în desfășurare, iar cele două evenimente sunt tratate ca situații separate până la finalizarea expertizelor tehnice.

Serviciile specializate continuă cercetarea detaliată a perimetrului din raionul Orhei. Pentru a preveni orice riscuri suplimentare pentru populație, Poliția a lansat un avertisment ferm către cetățenii din zonă și către cei aflați în tranzit.

„Poliția îndeamnă cetățenii să nu se apropie de eventuale obiecte sau fragmente necunoscute și să apeleze imediat Serviciul 112”, se arată în informarea transmisă miercuri seară.

Măsura de precauție rămâne extrem de importantă mai ales pentru conducătorii auto care folosesc șoseaua dintre Ivancea și Brănești, având în vedere că locul în care s-a produs explozia este poziționat foarte aproape de carosabil. Specialized echipele de pirotehniști și anchetatorii urmează să stabilească în perioada următoare natura exactă a obiectului și originea acestuia.