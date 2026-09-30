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Dronă prăbușită în Republica Moldova. Aparatul a explodat la Hîrbovăț

Dronă prăbușită în Republica Moldova. Aparatul a explodat la Hîrbovăț
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Din cuprinsul articolului

O dronă a survolat, miercuri dimineață, spațiul aerian al Republicii Moldova și s-a prăbușit ulterior în extravilanul satului Hîrbovăț, din raionul Anenii Noi, unde a explodat, potrivit Poliției din Republica Moldova. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că incidentul nu s-a soldat cu victime.

O dronă a explodat în Republica Moldova

Poliția Republicii Moldova a fost sesizată în jurul orei 5.40, după ce o dronă a fost observată în apropierea municipiului Bender. „La mică distanță deasupra municipiului Bender, a fost observată o dronă”, au transmis autoritățile, potrivit informațiilor furnizate după incident.

În urma sesizării, echipe ale Poliției și Armatei Naționale s-au deplasat în zona în care aparatul s-a prăbușit pentru verificarea circumstanțelor și cercetarea locului.

Anchetă în Republica Moldova

Ministerul Apărării precizează că Serviciul Operații Aeriene continuă să monitorizeze spațiul aerian al țării. Activitatea se desfășoară în coordonare cu autoritățile competente și cu partenerii Republicii Moldova.

Autoritățile de la Chișinău le-au transmis cetățenilor să manifeste prudență în cazul în care descoperă obiecte neidentificate sau fragmente despre care există suspiciunea că provin de la o dronă. Acestea nu trebuie atinse sau mutate, iar orice astfel de situație trebuie anunțată imediat la numărul unic de urgență 112.

Și în România a fost alertă de dronă

Incidentul are loc în contextul în care, în aceeași dimineață, și în România a fost activată o alertă în apropierea frontierei cu Ucraina, după detectarea unei ținte aeriene. Ministerul Apărării Naționale de la București a anunțat că două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

În cazul incidentului din România, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, precizând ulterior că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

În Republica Moldova, autoritățile continuă verificările pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care drona a ajuns în spațiul aerian al țării și s-a prăbușit în apropiere de Hîrbovăț.

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