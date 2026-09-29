Președintele rus Vladimir Putin a susținut că Ucraina ar fi interesată de o încetare temporară a atacurilor asupra infrastructurii energetice și de transport din cauza dificultăților provocate de noile drone rusești cu motoare cu reacție, potrivit publiației Meduza.

Declarația vine într-un moment în care Moscova folosește tot mai intens drone de tip Geran-4 și Geran-5, iar Ucraina încearcă să adapteze apărarea antiaeriană la viteza și caracteristicile acestora.

Afirmațiile lui Putin trebuie privite în contextul unei schimbări tehnologice rapide în războiul aerian. Rusia a trecut de la utilizarea predominantă a dronelor lente, propulsate cu elice, la aparate cu reacție mai rapide, în timp ce Ucraina dezvoltă interceptoare specializate.

Datele disponibile indică însă că aceste sisteme sunt încă într-o etapă de dezvoltare și testare, iar eficiența lor la scară largă nu este stabilită.

Modelele rusești de tip Geran au fost dezvoltate pornind de la familia Shahed, iar platforma a fost modificată succesiv pentru a răspunde adaptărilor apărării ucrainene.

Potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), programul Geran este caracterizat de modificări rapide ale navigației, comunicațiilor, propulsiei, încărcăturii și tacticilor de utilizare. Soluțiile testate pe front și considerate eficiente sunt ulterior integrate în producția de serie.

Noile variante cu reacție sunt considerabil mai rapide decât modelele clasice. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) citează date ale serviciilor ucrainene potrivit cărora Geran-5 poate atinge aproximativ 600 km/h, în timp ce Geran-4 poate ajunge la circa 550 km/h în anumite estimări.

Viteza reduce timpul disponibil pentru detectare și interceptare. În același timp, aceste drone pot opera la altitudini care le fac mai greu de combătut cu echipe mobile dotate cu sisteme portabile.

Schimbarea este importantă deoarece Ucraina dezvoltase sisteme specializate pentru combaterea dronelor propulsate cu elice.

Dronele interceptoare, senzorii acustici, radarele și sistemele optice au permis identificarea și distrugerea unui număr important de Geran-uri mai lente. Odată cu introducerea motoarelor cu reacție, aceeași arhitectură de apărare este mai puțin eficientă.

Reuters relata la 22 septembrie că rata de interceptare a dronelor rusești cu reacție ajunsese la aproximativ 60%, comparativ cu circa 90% pentru variantele mai vechi. În septembrie, Rusia lansase deja aproximativ 2.100 de astfel de drone, potrivit datelor citate de agenție.

ISW a relatat ulterior că, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Ucraina interceptase peste 1.500 din cele 2.730 de drone cu reacție lansate de Rusia în septembrie până la 26 septembrie, ceea ce ar însemna o rată de aproximativ 55%. Cifrele provin din declarații ucrainene și nu reprezintă o verificare independentă.

Răspunsul Kievului este dezvoltarea unei noi generații de drone interceptoare, capabile să urmărească țintele rapide.

Companii ucrainene au testat deja astfel de sisteme. ISW notează că mai multe prototipuri au fost testate în condiții de luptă, iar autoritățile ucrainene încearcă să ajungă la producția de masă.

Problema este însă raportul dintre costul atacului și cel al apărării. O dronă interceptoare trebuie să fie suficient de rapidă pentru a ajunge la țintă, dar și suficient de ieftină pentru a putea fi produsă și utilizată în număr mare.

O altă soluție analizată este interceptarea frontală. În acest caz, interceptorul nu trebuie neapărat să fie mai rapid decât drona rusă, dar are nevoie de senzori și sisteme de ghidare capabile să calculeze rapid traiectoria țintei.

Datele publice indică o extindere rapidă a utilizării acestor arme. Potrivit Janes, în iulie Rusia a folosit de aproximativ cinci ori mai multe drone cu reacție decât în iunie, iar Moscova își reorganizează producția pentru a pune accent mai mare pe Geran-4 și Geran-5.

O analiză recentă a Financial Times descrie Geran-4 și Geran-5 drept parte a unei schimbări mai largi în războiul aerian, prin combinarea vitezei, a razei de acțiune, a navigației îmbunătățite și a rezistenței mai mari la bruiaj.

În acest context, avantajul economic al dronelor nu dispare, chiar dacă versiunile cu reacție sunt mai scumpe decât cele inițiale. Ele rămân, în general, mai puțin costisitoare decât rachetele de croazieră sofisticate, ceea ce permite utilizarea lor în atacuri de amploare.

Cursa tehnologică are însă un efect direct asupra bugetelor ambelor state.

Pentru Ucraina, problema este în special costul apărării împotriva unor atacuri desfășurate în valuri. Dacă o dronă relativ ieftină trebuie combătută cu o rachetă antiaeriană mult mai scumpă, apărarea poate deveni dificil de susținut pe termen lung.

Kievul încearcă tocmai de aceea să dezvolte interceptoare aeriene cu costuri mai mici. În paralel, Ucraina continuă să utilizeze aviația de luptă și sistemele convenționale de apărare antiaeriană, însă acestea consumă muniții care sunt mult mai dificil de înlocuit. Un comandant ucrainean de F-16 a declarat că există deja presiuni asupra stocurilor de rachete aer-aer AIM-9 și AIM-120.

Rusia suportă, la rândul ei, costuri tot mai mari. Documentele bugetare citate de Reuters arată că Moscova intenționează să aloce în 2027 aproximativ 17,1 trilioane de ruble, echivalentul a circa 202,6 miliarde de dolari, pentru apărare, cu 27% mai mult decât suma prevăzută anterior.

Noile drone cu reacție schimbă raportul dintre atac și apărare. Rusia încearcă să obțină prin viteză, producție în masă și adaptare tehnologică o penetrare mai mare a apărării ucrainene, în timp ce Kievul caută sisteme care să poată neutraliza aceste arme fără să consume disproporționat de multe resurse.

Afirmația lui Putin potrivit căreia Ucraina nu ar avea „antidot” trebuie, prin urmare, diferențiată de situația tehnică reală: Ucraina dezvoltă deja interceptoare capabile să combată dronele cu reacție, însă amploarea la care acestea pot fi produse și eficiența lor pe termen lung rămân în evaluare.