Fragmente ale unui obiect posibil a fi o dronă au fost descoperite marți dimineață, 29 septembrie, pe un teren arabil din Insula Mare a Brăilei, în dreptul localității Gropeni, după ce obiectul ar fi căzut în timpul nopții și a provocat un incendiu.

Ministerul Apărării Naționale precizează însă că radarele militare nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în noaptea de luni spre marți.

Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, după ce un cetățean a anunțat că un obiect a căzut pe un teren agricol, iar ulterior a izbucnit un incendiu.

Focul s-a stins fără să provoace victime sau pagube materiale. Zona a fost securizată de echipe ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului Român de Informații, iar natura și proveniența fragmentelor urmează să fie stabilite.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o echipă specializată urma să se deplaseze la locul incidentului pentru cercetarea zonei și examinarea resturilor.

În această etapă, autoritățile folosesc formularea „posibilă dronă”, ceea ce înseamnă că identificarea obiectului nu este încă prezentată drept o concluzie tehnică definitivă. Stabilirea tipului aparatului și a provenienței acestuia va depinde de examinarea fragmentelor recuperate.

MApN a precizat că situația este în dinamică și că va transmite informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

Un element important al incidentului este poziția transmisă de Ministerul Apărării privind monitorizarea spațiului aerian.

Potrivit MApN, sistemele radar ale ministerului nu au raportat, în cursul nopții de luni spre marți, nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național. Prin urmare, simpla descoperire a unor fragmente pe teritoriul României nu reprezintă, în acest moment, o confirmare că obiectul a intrat neautorizat în spațiul aerian românesc.

Datele publicate de MApN arată că, până la 27 septembrie 2026, au fost înregistrate în România, de la începutul războiului din Ucraina, 148 de atacuri în apropierea frontierei, 49 de pătrunderi neautorizate și 79 de situații în care drone sau fragmente de drone au fost identificate, ridicate ori neutralizate.

Pentru anul 2026, ministerul raporta 81 de atacuri în apropierea frontierei, 30 de pătrunderi neautorizate și 42 de drone sau fragmente identificate, ridicate ori neutralizate.

Incidentul din Brăila are loc în aceeași perioadă în care autoritățile române monitorizează intens activitatea aeriană din apropierea frontierei cu Ucraina.

În noaptea de luni spre marți, o țintă aeriană a fost detectată la nord de Isaccea, în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Pentru monitorizarea situației au fost ridicate în aer două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită.

Într-un comunicat anterior, MApN a precizat că, în seara de 27 septembrie, sistemele radar au detectat o țintă aeriană care se deplasa la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Descoperirea unor resturi de drone pe teritoriul României nu este un caz izolat. În luna septembrie, autoritățile au intervenit în mai multe situații în care au fost identificate fragmente de drone în zona litoralului și în apropierea Mării Negre.

Pe 20 septembrie, Forțele Navale Române au recuperat trei fragmente de dronă din Marea Neagră, în urma unor sesizări făcute de nave comerciale. Specialiștii EOD au stabilit că acestea nu prezentau risc pirotehnic.

La începutul aceleiași luni, echipele EOD au neutralizat fragmente de drone care prezentau încărcături explozive în zona Sulina și în apropierea Platformei Centrale.

Un alt incident, produs pe 20 august în apropierea localității Grindu, județul Tulcea, a fost confirmat ulterior de MApN drept o pătrundere a unei drone în spațiul aerian național. În acel caz, fragmentele recuperate nu prezentau risc pirotehnic, iar resturile au fost preluate pentru continuarea cercetărilor.

Prioritatea autorităților este identificarea obiectului și stabilirea provenienței fragmentelor descoperite în Insula Mare a Brăilei. Examinarea tehnică va putea clarifica dacă resturile provin într-adevăr de la o dronă, ce tip de aparat a fost și în ce condiții a ajuns pe terenul agricol.

Până la finalizarea verificărilor, MApN menține precizarea că sistemele radar nu au indicat o pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României în cursul nopții respective.