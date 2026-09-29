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Ucraina recucerește trei sate. Operațiunea „Vivaldi” continuă

Ucraina recucerește trei sate. Operațiunea „Vivaldi” continuăoperatiunea Vivaldi / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Forțele armate din Ucraina au recucerit luni, 28 septembrie, trei localități din nordul regiunii Donețk și au restabilit controlul asupra altor două, în cadrul celei de-a treia etape a operațiunii „Vivaldi”, potrivit Corpului 3 de Armată al Ucrainei. Armata ucraineană susține că a recuperat în această fază 51 de kilometri pătrați de teritoriu și că peste 250 de militari ruși au fost luați prizonieri.

Operațiunea se desfășoară în direcția Lîman, una dintre zonele importante ale frontului din Donețk. Comandantul Corpului 3 de Armată, generalul de brigadă Andrii Bilețki, a declarat că forțele ucrainene au recucerit localitățile Nove, Ridkodub și Katerynivka și au restabilit controlul deplin asupra Karpivka și Novomihailivka.

Ucraina susține că a recucerit 176 de kilometri pătrați

Potrivit datelor prezentate de Corpul 3 de Armată, cea mai recentă etapă a operațiunii „Vivaldi” a adăugat 51 de kilometri pătrați la teritoriul aflat sub control ucrainean.

În total, de la începutul operațiunii, forțele ucrainene afirmă că au recuperat 176 de kilometri pătrați. Operațiunea „Vivaldi” a fost făcută publică la jumătatea lunii septembrie, deși luptele din această zonă erau urmărite de mai mult timp de analiști și surse OSINT.

Reuters relatează că avansul ucrainean are loc într-o zonă strategică din nordul regiunii Donețk, unde Rusia încearcă să mențină presiunea asupra mai multor localități importante. Agenția notează că Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a descris operațiunea drept semnificativă la nivel operațional.

Nove, principala țintă a celei de-a treia etape

Generalul Bilețki a afirmat că Nove a reprezentat obiectivul principal al celei de-a treia etape a operațiunii. Potrivit acestuia, localitatea fusese transformată de forțele ruse într-un important punct de sprijin și logistică.

Comandantul ucrainean a susținut că armata rusă a fost indusă în eroare în privința direcției principale a atacului. Forțele ruse s-ar fi concentrat asupra axei Șandriholove–Zelena Dolina, în timp ce lovitura principală a fost îndreptată spre Nove.

„Inamicul a fost convins că direcția principală a atacului era axa Șandriholove–Zelena Dolina. Acest lucru i-a determinat să-și consume rezervele în contraatacuri în acea direcție. În realitate, nu au observat atacul principal, care viza capturarea localității Nove”, a declarat Bilețki, potrivit relatării Corpului 3 de Armată.

Peste 250 de militari ruși, luați prizonieri

Armata ucraineană afirmă că luptele din această etapă s-au soldat cu aproximativ 2.000 de pierderi în rândul forțelor ruse, termen care, în comunicările militare ucrainene, se referă la militari uciși și răniți.

De asemenea, peste 250 de militari ruși ar fi fost capturați. Bilețki a afirmat că printre cei care s-au predat s-ar fi aflat inclusiv ofițeri și militari cu specializări diferite. Aceste informații provin din evaluarea părții ucrainene și nu au fost confirmate independent în detaliu.

Comandantul ucrainean a mai spus că prizonierii ar putea fi utilizați în viitoare schimburi de prizonieri pentru recuperarea militarilor ucraineni aflați în captivitate în Rusia.

Vehicule sovietice transformate în arme fără pilot

Una dintre componentele operațiunii a fost folosirea unor vehicule blindate sovietice BTR-60, transformate de forțele ucrainene în sisteme terestre fără pilot și utilizate pentru atacarea fortificațiilor ruse.

Utilizarea vehiculelor robotizate face parte dintr-o tendință mai largă a armatei ucrainene de a folosi drone aeriene și terestre pentru recunoaștere, logistică, deminare și atac, cu scopul de a reduce expunerea directă a militarilor.

Operațiunea „Vivaldi” reprezintă astfel una dintre acțiunile ofensive prin care Ucraina încearcă să recupereze inițiativa în anumite sectoare ale frontului, în timp ce luptele continuă pe mai multe direcții din estul și sudul țării.

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