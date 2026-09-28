Coreea de Sud acuză Ucraina că a încălcat un acord secret

Coreea de Sud a cerut Ucrainei o explicație oficială și scuze după ce Kievul a făcut public transferul a doi prizonieri de război nord-coreeni în Coreea de Sud, iar ulterior au apărut declarații contradictorii privind existența unui acord de confidențialitate între cele două țări, potrivit agenției Yna.

Disputa a izbucnit după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat transferul în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, pe 23 septembrie.

Biroul prezidențial de la Seul susține că transferul fusese discutat în repetate rânduri cu autoritățile ucrainene și că cele două părți conveniseră ca informația să rămână confidențială, inclusiv din motive de securitate pentru cei doi nord-coreeni și familiile lor. Ucraina contestă însă existența unui asemenea acord, ceea ce a amplificat tensiunile diplomatice dintre Kiev și Seul.

Duminică, 27 septembrie, Seong Ghi-hong, secretar prezidențial sud-coreean pentru relații publice, a declarat că administrația de la Seul își exprimă „regretul puternic” față de dezvăluirea transferului și față de ceea ce a descris drept o negare ulterioară a existenței unui acord de confidențialitate.

Oficialul a precizat că autoritățile sud-coreene analizează și posibilitatea unor măsuri suplimentare, dacă acestea vor fi considerate necesare. Potrivit declarației prezidențiale, Kievul ar fi cerut în mod repetat păstrarea secretă a transferului, inclusiv din cauza riscului unor reacții interne în Ucraina.

Seul susține că păstrarea confidențialității urmărea, între altele, protejarea celor doi prizonieri și a rudelor lor rămase în Coreea de Nord. Președintele sud-coreean Lee Jae Myung afirmase anterior că divulgarea informației ar putea avea consecințe diplomatice și de securitate.

Volodimir Zelenski a dezvăluit transferul în timpul discursului său la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, desfășurată la New York.

„Recent, am trimis doi prizonieri de război nord-coreeni în Republica Coreea”, a declarat liderul ucrainean, referindu-se la Coreea de Sud. Zelenski a spus că cei doi au fost capturați după ce au fost trimiși de Coreea de Nord să lupte pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

Anunțul a confirmat practic un transfer despre care autoritățile sud-coreene evitau anterior să ofere detalii. La acel moment, Ministerul de Externe de la Seul precizase că discutase cu Ucraina și cu alte state și organizații, subliniind că problema trebuie soluționată în conformitate cu dreptul internațional și principiile umanitare, cu respectarea voinței celor doi militari.

Cei doi militari au fost capturați de forțele ucrainene în ianuarie 2025, în regiunea Kursk din Rusia. Ei făceau parte din trupele nord-coreene trimise să sprijine forțele ruse.

Potrivit informațiilor publicate de Yonhap, cei doi și-au exprimat dorința de a ajunge în Coreea de Sud, inclusiv prin intermediul unei organizații sud-coreene care sprijină dezertorii nord-coreeni.

Înaintea transferului, Zelenski afirmase că Ucraina ar putea lua în calcul predarea celor doi către Coreea de Nord în cadrul unei eventuale formule de schimb pentru prizonieri ucraineni aflați în Rusia. Ulterior, autoritățile de la Seul au transmis că sunt pregătite să îi primească, în cazul în care aceștia aleg în mod liber să rămână în Coreea de Sud.

Disputa actuală nu privește existența transferului, care a fost confirmată public, ci modul în care cele două guverne au convenit să gestioneze informația.

Seul afirmă că a existat o înțelegere de confidențialitate și că Ucraina a încălcat-o prin declarația făcută la ONU. De cealaltă parte, oficiali ucraineni au susținut că nu a existat un asemenea acord, iar Kievul a prezentat transferul ca fiind realizat prin dialog direct cu autoritățile sud-coreene.

Potrivit Reuters, această divergență a ajuns să afecteze relația bilaterală, în condițiile în care problema prizonierilor nord-coreeni este una sensibilă atât din punct de vedere diplomatic, cât și al securității.

Pentru Seul, situația celor doi militari nord-coreeni are implicații care depășesc relația cu Ucraina. Autoritățile sud-coreene au invocat inclusiv siguranța prizonierilor și a familiilor acestora din Coreea de Nord.

În același timp, cazul apare într-un moment în care Coreea de Sud încearcă să mențină deschise canalele de dialog cu Phenianul, în timp ce Coreea de Nord continuă să sprijine Rusia în războiul împotriva Ucrainei.