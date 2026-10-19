Economie

Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile

Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelileAsigurări. Sursa foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile pe care le ai de evitat când închei o poliță de asigurare, indiferent de domeniu, explicate de specialiști.

Păcălelile de la sigurări

Asigurările sunt unul dintre puținele produse pe care le cumperi fără să știi exact ce ai cumpărat până în momentul în care ai nevoie de ele. Iar tocmai în acest interval lucrează cele mai eficiente trucuri de marketing.

Iată-le pe cele care te costă cel mai des bani:

1. Prețul „de la”, valabil pentru aproape nimeni

„RCA de la 500 de lei” este o cifră de vitrină: se aplică unui profil ideal — șofer matur, fără evenimente, mașină mică, zonă fără risc.

Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii
Câinii și pisicile pot lua gripa de la oameni? Ce spun specialiștii
Un ofițer rus a ajutat Ucraina să ucidă peste 300 de soldați ai lui Putin
Un ofițer rus a ajutat Ucraina să ucidă peste 300 de soldați ai lui Putin

Pentru tine, oferta reală poate fi dublă. Compară mereu ofertele pe baza datelor tale, nu a sloganului.

2. Loialitatea te costă, nu te răsplătește, la asigurări

Contrar intuiției, clienții vechi plătesc adesea mai mult decât cei noi.

Se numește „price optimization”: compania știe că nu ai chef să renegociezi și că tariful de reînnoire trece neobservat. Verifică prețul la fiecare reînnoire, nu doar la prima poliță.

3. Reducerea care ascunde o creștere

„Ai 20% discount la CASCO” sună bine până când observi că tariful de bază a fost urcat cu 25%. P

rocentul de reducere este calculat dintr-un preț pe care ei îl pot ajusta — deci nu spune nimic despre suma finală pe care o plătești.

RCA

Asigurare RCA. Sursa foto: Arhiva EVZ

4. Textul cu litere mărunte care decide totul

Excluderile, francizele, condițiile de despăgubire și clauzele de „uzură normală” sunt acolo unde se pierde despăgubirea.

Nu e o conspirație — e pur și simplu partea contractului pe care nimeni nu o citește.

Citește secțiunea „Excluderi” înainte de a semna, nu după accident.

5. „Gratuit” și „bonus” care te leagă.

O lună gratuită, un voucher, un accesoriu inclus — toate îți îngreunează decizia de a pleca.

Iar „dark patterns” (FTC a avertizat explicit companiile în 2021) fac anularea mult mai grea decât înscrierea: butonul de renunțare e ascuns, cel de cumpărare e uriaș.

6. Presiunea de timp

„Oferta expiră în 24 de ore”. O asigurare bună nu expiră peste noapte; doar una care nu merită comparată o face.

Ce poți să faci

Compară pe date reale, nu pe slogan; verifică oferta la fiecare reînnoire; caută excluderile, nu reducerile; și, dacă ceva nu e clar, cere-l în scris.

În România, poți depune petiție la ASF — în ultimul an s-au înregistrat peste 4.200 de reclamații, majoritatea pentru întârzieri la plata RCA, iar în multe cazuri autoritatea a dat dreptate clienților.

Cea mai scumpă asigurare nu e cea cu prima cea mai mare, ci cea în care crezi pe cuvânt ce scrie pe reclamă, nu în contract.

Stiri calde

17:35 - Situație critică la Cernavodă: Nivelul Dunării a scăzut sub pragul de siguranță pentru răcirea reactoarelor

17:25 - Kremlinul confirmă discuțiile despre o întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping

17:17 - Daniel Zamfir a primit aviz favorabil pentru Ministerul Economiei. Relansarea economică, prioritatea mandatului

17:08 - Bunicul elevului implicat în atacul din Bistrița susține că nepotul lui s-ar fi luptat cu bullyingul: „E vina sistemu...

16:58 - Patru zodii chinezești intră într-o perioadă mai bună pe 20 octombrie. Ce schimbări sunt anunțate

16:47 - Vești pentru militarii în rezervă. Radu Oprea, avizat la Apărare, anunță ce se întâmplă cu indexarea pensiilor militare

16:39 - Detalii despre starea victimelor din atacul de la Bistrița. Cadru didactic înjunghiat de un elev de clasa a VII-a

16:30 - Val de demisii la Palatul Victoria. Consilierii de stat susținuți de PNL pleacă din Guvernul Bolojan

HAI România!

Criza de identitate care alimentează nemulțumirile din Europa. De ce tinerii se simt excluși

Criza de identitate care alimentează nemulțumirile din Europa. De ce tinerii se simt excluși

Statul nu mai controlează Strada? Adrian Severin despre criza din Franța și Italia

Statul nu mai controlează Strada? Adrian Severin despre criza din Franța și Italia

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Proiecte speciale