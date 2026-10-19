Clineții vechi plătesc, de fapt, mai mult la asigurări. Toate păcălelile pe care le ai de evitat când închei o poliță de asigurare, indiferent de domeniu, explicate de specialiști.

Asigurările sunt unul dintre puținele produse pe care le cumperi fără să știi exact ce ai cumpărat până în momentul în care ai nevoie de ele. Iar tocmai în acest interval lucrează cele mai eficiente trucuri de marketing.

Iată-le pe cele care te costă cel mai des bani:

„RCA de la 500 de lei” este o cifră de vitrină: se aplică unui profil ideal — șofer matur, fără evenimente, mașină mică, zonă fără risc.

Pentru tine, oferta reală poate fi dublă. Compară mereu ofertele pe baza datelor tale, nu a sloganului.

Contrar intuiției, clienții vechi plătesc adesea mai mult decât cei noi.

Se numește „price optimization”: compania știe că nu ai chef să renegociezi și că tariful de reînnoire trece neobservat. Verifică prețul la fiecare reînnoire, nu doar la prima poliță.

„Ai 20% discount la CASCO” sună bine până când observi că tariful de bază a fost urcat cu 25%. P

rocentul de reducere este calculat dintr-un preț pe care ei îl pot ajusta — deci nu spune nimic despre suma finală pe care o plătești.

Excluderile, francizele, condițiile de despăgubire și clauzele de „uzură normală” sunt acolo unde se pierde despăgubirea.

Nu e o conspirație — e pur și simplu partea contractului pe care nimeni nu o citește.

Citește secțiunea „Excluderi” înainte de a semna, nu după accident.

O lună gratuită, un voucher, un accesoriu inclus — toate îți îngreunează decizia de a pleca.

Iar „dark patterns” (FTC a avertizat explicit companiile în 2021) fac anularea mult mai grea decât înscrierea: butonul de renunțare e ascuns, cel de cumpărare e uriaș.

„Oferta expiră în 24 de ore”. O asigurare bună nu expiră peste noapte; doar una care nu merită comparată o face.

Compară pe date reale, nu pe slogan; verifică oferta la fiecare reînnoire; caută excluderile, nu reducerile; și, dacă ceva nu e clar, cere-l în scris.

În România, poți depune petiție la ASF — în ultimul an s-au înregistrat peste 4.200 de reclamații, majoritatea pentru întârzieri la plata RCA, iar în multe cazuri autoritatea a dat dreptate clienților.

Cea mai scumpă asigurare nu e cea cu prima cea mai mare, ci cea în care crezi pe cuvânt ce scrie pe reclamă, nu în contract.