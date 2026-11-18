Prețul aurului a coborât luni la cel mai redus nivel din ultimul an, fiind afectat de creșterea randamentelor obligațiunilor americane, de aprecierea dolarului și de anticipațiile privind o posibilă înăsprire a politicii monetare. Evoluția pune metalul prețios pe traiectoria celei mai slabe performanțe anuale din ultimii peste zece ani, potrivit unei analize Reuters.

Cotația aurului a ajuns la 3.830,74 dolari pe uncie troy, cel mai scăzut nivel înregistrat după 2 octombrie 2025. Comparativ cu recordul istoric de 5.594,82 dolari pe uncie, atins în ianuarie 2026, prețul este acum mai mic cu 31,5%.

Presiunea asupra metalului prețios este determinată în principal de așteptările investitorilor privind menținerea unor dobânzi ridicate sau chiar majorarea acestora. Un asemenea scenariu favorizează dolarul și reduce atractivitatea aurului, care nu oferă randamente sub formă de dobândă.

„Piețele anticipează dobânzi mai ridicate, ceea ce susține dolarul și amplifică presiunile asupra aurului, expunându-l unor scăderi suplimentare”, a declarat Nikos Tzabouras, analist financiar la FXCM.

Dolarul american se tranzacționează în apropierea celui mai ridicat nivel din aprilie 2025. Aprecierea monedei face ca aurul, cotat în dolari, să devină mai scump pentru investitorii care folosesc alte valute, ceea ce poate reduce cererea internațională.

În paralel, randamentele titlurilor de stat americane au crescut pe fondul estimărilor că Rezerva Federală ar putea majora dobânda de referință cu 0,25 de puncte procentuale la reuniunea din decembrie. Datele instrumentului FedWatch al CME indică și o probabilitate mai redusă pentru o majorare mai amplă, de 0,50 de puncte procentuale.

Scăderea aurului a fost influențată și de turbulențele de pe piețele de acțiuni. Unul dintre factorii menționați în analiză este declinul acțiunilor Nvidia, companie a cărei capitalizare bursieră s-a diminuat cu aproximativ 1.900 de miliarde de dolari de la începutul lunii octombrie. Vineri, valoarea de piață a companiei ajunsese la aproximativ 3.900 de miliarde de dolari.

În perioadele de volatilitate, investitorii pot vinde inclusiv active considerate refugii pentru a obține rapid lichidități și pentru a acoperi alte pierderi. „Pe termen scurt, aurul este un activ lichid, pe care îl vinzi atunci când ai nevoie de numerar”, a explicat Nicky Shiels, analist la MKS PAMP.

Un alt factor care influențează evoluția metalului prețios este războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, la sfârșitul lunii februarie. Conflictul a contribuit la creșterea prețurilor petrolului, alimentând inflația și temerile că băncile centrale din întreaga lume ar putea adopta politici monetare mai restrictive.

În mod tradițional, aurul este considerat un instrument de protecție împotriva inflației. Totuși, această caracteristică devine mai puțin atractivă atunci când dobânzile cresc. Spre deosebire de obligațiuni sau depozite, aurul nu generează venituri din dobânzi, iar investitorii pot prefera activele care oferă randamente într-un mediu cu rate ridicate.

Datele privind investițiile în aur arată însă că interesul nu a dispărut complet. Fondurile tranzacționate la bursă și garantate cu aur fizic au atras intrări de 211 tone în trimestrul al treilea, chiar și în condițiile în care dolarul s-a apreciat, iar randamentele obligațiunilor au rămas ridicate. În schimb, cererea pentru lingouri și monede de aur a înregistrat o scădere semnificativă.

Băncile centrale au continuat să cumpere metal prețios în primele nouă luni ale anului. Potrivit estimărilor Consiliului Mondial al Aurului (World Gold Council), achizițiile oficiale au totalizat 675 de tone în această perioadă. Ritmul cumpărărilor ar putea însă să încetinească în lunile următoare.

Polonia, unul dintre cei mai importanți cumpărători de aur din rândul băncilor centrale, și-a îndeplinit obiectivul de a ajunge la rezerve de 700 de tone. Atingerea acestui prag ar putea diminua cererea poloneză în perioada următoare, deși guvernatorul băncii centrale nu a exclus posibilitatea unor achiziții suplimentare.

China rămâne, la rândul său, una dintre piețele în care cererea oficială continuă să fie activă. Banca centrală chineză a continuat cumpărăturile începute în urmă cu doi ani, iar această tendință contribuie la menținerea interesului investitorilor locali pentru metalul prețios.

În pofida declinului din ultimele luni și a distanței considerabile față de recordul din ianuarie, analiștii observă că prețul aurului a rămas, până în prezent, peste pragul psihologic de 3.800 de dolari pe uncie. Evoluția acestui nivel va fi urmărită de investitori în contextul incertitudinilor privind dobânzile americane, cursul dolarului și evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.